Vitttoria numero 100 in carriera per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista italiano è partito alla grande e ha battuto per la prima volta - dopo due sconfitte consecutive - Taylor Fritz. Si tratta di un successo molto importante e prestigioso: basti pensare che l'americano ha raggiunto le semifinali lo scorso anno nel Principato.

Musetti ha staccato il pass per il secondo turno, dove attende il vincitore del derby francese tra Arthur Fils e Adrian Mannarino. Il talento di Carrara si trova nella parte alta del tabellone principale e potrebbe incontrare agli ottavi di finale per il secondo anno di fila Novak Djokovic.

Nel 2023 ha ottenuto la vittoria più importante proprio contro il serbo.

Lorenzo Musetti supera Fritz in 2 set: "Non pensavo di poter essere così competitivo"

“Mi sono allenato solo un’ora ieri e mezz'ora questa mattina, quindi non pensavo di poter essere così competitivo.

Sicuramente in campo posso sentirmi nettamente meglio, ma c’è stato un buonissimo atteggiamento dall’inizio e anche nelle situazioni di difficoltà affrontate. Devo dire che si tratta di una bella vittoria per il morale e per lasciare andare un po’ di più tutto" , ha confessato Musetti ai microfoni di Sky Sport.

"Stiamo lavorando proprio sull’atteggiamento. Vivo ancora degli alti e bassi, però sono contento di aver fatto bene sotto questo punto di vista contro Fritz. Ogni volta che vengo a Monte-Carlo mi sembra di giocare in casa, perché sono a casa.

Credo sia un punto a favore per me, un vantaggio da sfruttare al meglio” . Quest'oggi altri due tennisti italiani esordiranno nel main draw del Rolex Monte-Carlo Masters: Luca Nardi e Matteo Arnaldi, che sfideranno rispettivamente Felix Auger-Aliassime e Sumit Nagal.