Musetti: "Quella contro Novak Djokovic è la vittoria più bella della mia carriera"

Il torneo di Monte-Carlo ha probabilmente regalato a Lorenzo Musetti la più grande gioia sportiva della sua carriera. Lo scorso anno, nello storico scenario del Court Rainier III, il talento di Carrara ha infatti ottenuto una incredibile vittoria agli ottavi ai danni di Novak Djokovic imponendosi in rimonta 4-6, 7-5, 6-4.

Musetti vuole ripartire proprio da quelle sensazioni, in un evento che ha sempre amato e che quest'anno sarà ancora più speciale grazie alla nascita di suo figlio Ludovico. L'italiano avrà tutta la famiglia al suo fianco: un dettaglio da non sottovalutare per un ragazzo che trascorre tanto tempo lontano da casa.

Musetti: "Quella contro Djokovic a Monte-Carlo è la vittoria più bella della mia carriera"

“Penso che quello di Monte-Carlo sia uno dei tornei più eleganti e affascinanti del circuito. È un posto in cui ho sempre giocato molto bene a tennis.

Ho ottenuto forse la vittoria più bella della mia carriera contro Nole sul Campo Centrale di Monte-Carlo. È un luogo molto vicino all’Italia, quindi ci sono tanti tifosi dalla mia parte" , ha detto Musetti ai microfoni di Sky Sport prima di analizzare il complicato match d'esordio con Taylor Fritz.

"Ho giocato più volte contro di lui, ma sempre su superfici rapide. Non ci siamo mai sfidati sulla terra rossa, non è la sua superficie preferita. Cercherò di prendere spunto dai match precedenti, dalle sensazioni che avevo provato in campo.

Famgilia con me a Monte-Carlo? È bello passare del tempo in casa con Veronica e Ludovico. Ora ci sono anche i miei genitori e quindi è speciale. Quello che a noi tennisti manca un po’ nella vita quotidiana è proprio il senso di famiglia.

In questi torneo è possibile. Fare colazione e cenare insieme tutti i giorni è qualcosa di magnifico” .