Nick Kyrgios senza peli sulla lingua: "Questo arbitro dovrebbe essere licenziato"

Un episodio molto strano accaduto durante l'Atp 250 di Estoril, nel match tra Cristian Garin e Nuno Borges, ha attirato l'attenzione di tutti gli appassionati. Sui social si è scatenata la polemica sulla decisione finale presa da parte del giudice di sedia di assegnare il punto al cileno, invece che (come previsto dal regolamento) far ripetere l'intero scambio.

In merito, Nick Kyrgios è intervenuto sulla questione e ha tenuto a esprimere il suo parere, attaccando pesantemente l'arbitro: "Dovrebbe essere licenziato e non prendere mai più posto in un altro match. È una vergogna".

Il tennista australiano non ha commentato soltanto l'operato dell'arbitro, ma anche di Garin che ha conquistato in modo molto contestato il '15': "Come puoi dire di aver vinto quel punto? Il fatto che si sia fermato non significa che ha fermato lo scambio? Nel migliore dei casi bisognerebbe ripeterlo.

Hai mancato la palla, come puoi conquistare quel punto?" ha aggiunto.

This umpire should be fired and never be able to take place in another match. Disgrace. https://t.co/2EF4c0yENg — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) April 5, 2024

Cosa è accaduto

Il giocatore cileno ha dovuto servire per fronteggiare una terza opportunità di break a disposizione del portoghese, già sotto di un set nella partita.

Dopo la battuta, Garin ha colpito un dritto molto profondo vicino alla riga (chiaramente buono) e il suo avversario si è riuscito a difendere in qualche modo. A quel punto qualcuno dal pubblico ha urlato 'out' e indotto Borges a fermarsi.

Il cileno ha proseguito lo scambio e ha mandato in corridoio il successivo dritto. Garin ha provato a spiegarsi subito con l'arbitro, facendo comprendere di essere stato disturbato. E la decisione del giudice di sedia è stata quella di assegnargli il punto, che ha così riportato il punteggio in parità (40-40).

A seguito di questa scelta incomprensibile, è stato Borges ad avvicinarsi all'arbitro per chiedere precisazioni su questa chiamata.