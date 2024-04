Matteo Berrettini non vuole fermarsi: "L'obiettivo è arrivare in fondo a Marrakech"

Da Napoli a Marrakech. 18 mesi dopo, è di nuovo semifinale per Matteo Berrettini, che sulla terra dell’Atp 250 marocchino sembra aver ritrovato certezze. Dopo il netto successo contro il kazako Alexander Shevchenko e quello più sudato contro lo spagnolo Jaume Munar, il romano cala il tris, aggiudicandosi il derby italiano con Lorenzo Sonego, col punteggio di 6-3 7-6(5) in un’ora e 42 minuti.

Una prova autoritaria per il 27enne azzurro, che ha mandato segnali importanti a servizio, concedendo una sola palla break al suo connazionale. Per il finalista di Wimbledon 2021 si tratta della 19esima finale a livello Atp.

Il tennista romano nel penultimo atto del torneo attenderà uno tra l’australiano Alexandar Vukic e l’argentino Mariano Navone. Al termine del match un sorridente Berrettini ha commentato la vittoria su Sonego, dicendosi determinato a spingersi fino in fondo a Marrakech per arrivare pronto al Master 1000 di Montecarlo.

Le parole di Matteo Berrettini

Sul match vinto contro il tennista torinese, l’ex numero sei del mondo ha dichiarato: "Con Sonego ci conosciamo molto bene sin da quando avevamo 10 anni. Oggi era difficile rispondere, la palla volava per il vento.

Sono contento di essere tornato in semifinale”. L’ultima semifinale a livello raggiunta da Berrettini risale all’ottobre 2022, quando a Napoli si spinse fino in finale. Nel principato The Hammer usufruirà invece di una wild card per accedere al tabellone principale.

“Devo ringraziare il torneo di Monte-Carlo per la wild card, ma adesso penso a Marrakech e un match alla volta. L'obiettivo è arrivare in fondo qui. Non giocavo da tanto, tornare in semifinale a livello ATP mi far stare bene" ha concluso l’azzurro.