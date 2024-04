Un raccattapalle svela: "Sinner e Berrettini tra i più gentili. Zverev il peggiore"

In campo quali sono i tennisti più simpatici e quelli invece antipatici? È un quesito a cui un raccattapalle in particolare ha dato una risposta in base alla sua esperienza personale avuta nel tour. Attraverso la piattaforma Reddit, una persona si è aperta e ha pubblicato la sua testimonianza in tre anni di attività svolta a Indian Wells.

"Ho avuto tantissime esperienze davvero fantastiche e folli, sono felice di condividerle con chiunque sia curioso" ha esordito così il raccattapalle, come riportato da Fanpage.it.

messo a disposizione, pronto a raccontare quanto accaduto in campo, mentre operava in diversi tornei americani. Ovviamente ha voluto specificare che il tutto non è una verità assoluta, ma solo un resoconto della sua personale avventura nel tennis. Non poteva mancare per esempio una domanda sui giocat