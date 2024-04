Wilander su Carlos Alcaraz: "Potrebbe diventare il secondo più forte della storia"

Jannik Sinner si sta prendendo tutte le luci dei riflettori in questo periodo. L’azzurro autentico mattatore in questo 2024, dopo aver vinto l’Australian Open, Rotterdam e Miami non vuole fermarsi. Dopo aver raggiunto la seconda posizione del mondo, il 22enne rincorre Novak Djokovic e l’impresa del numero uno che non è mai riuscito a nessuno in Italia.

Pur avendo vinto Indian Wells con grande merito, le quotazioni di Carlos Alcaraz sono in discesa, ma c’è chi crede ancora fortemente in lui. Mats Wilander difende a spada tratta il campione spagnolo azzardando un paragone molto impegnativo per classe e stile di gioco: “Non credo che potrò essere il numero 1 al mondo per così tante settimane come Djokovic.

Certo, quando vedo Carlos giocare a tennis mi ricorda molto il grande Roger Federer. Mi riferisco spesso a Roger come al più grande giocatore di tutti i tempi, ma questo non ha nulla a che fare con le statistiche o i risultati.

Ha a che fare con ciò che ha significato per lo sport, con le aspettative che ha generato nelle persone”, ha spiegto ad Eurosport.

"Carlos potrebbe diventare il secondo tennista più importante del nostro sport"

Poi argomenta il suo pensiero: “Carlos sta attraversando la stessa situazione che visse Roger in quel momento, la gente si aspetta di vedere qualcosa di più di un giocatore che vince le partite.

Anche i suoi rivali adorano giocare contro di lui, è divertente anche quando perde, perché batterlo significa che sei stato molto più bravo. Il fatto che Federer sia riuscito a rimanere al vertice per così tanto tempo senza avere quell'intimidazione mentale nei confronti dei suoi avversari è uno dei motivi per cui è diventato il tennista più importante che abbia mai praticato il nostro sport" Carlos potrebbe diventare il secondo tennista più importante che abbia mai praticato il nostro sport, per tutto il suo contributo in campo.

Ma ciò non significa che la sua consistenza in classifica sarà la stessa di Novak Djokovic, o anche di Jannik Sinner. Per me non è questo il modo né il motivo per cui Carlos Alcaraz gioca a tennis", ha concluso.