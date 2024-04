I risultati di Daniil Medvedev continuano ad essere ottimi, ma il passo in avanti compiuto da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rappresenta ormai un grande ostacolo per il tennista russo. Il nativo di Mosca ha spiegato in più occasioni che farà di tutto per tornare a vincere uno Slam e lottare per conquistare i più importanti tornei del circuito; le finali e gli scontri diretti persi, però, sembrano incidere sul suo livello di fiducia.

Medvedev ha portato a casa solo una delle sei finali disputate a livello Major: quella che ha impedito a Novak Djokovic di completare il Grande Slam nel 2021. Per lui sono arrivate tre sconfitte agli Australian Open e due agli US Open.

A fermarlo sono stati in due circostanze a testa Djokovic e Rafael Nadal, e Sinner lo scorso gennaio a Melbourne. Sconfitte che hanno forse acceso un campanello d'allarme nella sua mente quando affronta i suoi diretti rivali in determinati contesti.

In Australia, per esempio, era avanti due set a zero contro l'altoatesino e non ha più trovato soluzioni utili a partire dal terzo.

Lloyd: "Medvedev vincerà un altro Slam? Solo quando Alcaraz e Sinner sbaglieranno"

"Medvedev arriva lontano nella maggior parte dei tornei e ne siamo entusiasti.

Non puoi mai dimenticarti di lui o escluderlo dalla lista dei favoriti. Mi piace guardare anche lui. È un giocatore dall'aspetto strano", ha detto l'ex numero 23 del mondo John Lloyd al podcast Inside-In di Tennis Channel.

"Mi piacciono le diverse cose che fa in campo, così come quando riesce comunque a portare a termine il suo lavoro nonostante giochi metri oltre la linea di fondo. Nessun parla molto di lui, ma è un giocatore eccezionale. Se Alcaraz o Sinner dovessero commettere un errore, riuscirà sicuramente a conquistare un altro Slam" .