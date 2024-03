Grigor Dimitrov: "Sono fortunato ad aver giocato con Federer, Nadal e Djokovic"

Il tennista bulgaro non rimpiange il passato e commenta positivamente l'essersi imbattuto nei Big 4

Questo mi ha formato mentalmente e in quello che devo fare nei diversi periodi della mia carriera. Puoi imparare molto da ognuno, hanno il loro modo di fare le cose ma hanno tutti qualità incredibili. Sono i pionieri del tennis attuale. Avere giocatori come loro aggiunge una diversità spettacolare".

Non è che voglio confrontarmi con loro ma è triste. Adoro guardarli giocare, gareggiare contro di loro, impari sempre qualcosa" ha dichiarato. Poi ha aggiunto: "Nel corso degli anni ho avuto tanti quarti di finale e terzi turni in cui ho dovuto battagliare con loro.

In conferenza stampa, oltre a parlare dell'avventura finora stupenda nella competizione americana, a Grigor è stato chiesto se pensa di ritenersi sfortunato a essersi ritrovato nell'era dei Big Four (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray): "Tutto il contrario invece.

Di fronte ci sarà un avversario che ha già disputato due atti conclusivi a Miami come Jannik Sinner, che ha sconfitto in semifinale con un netto 6-1, 6-2 Daniil Medvedev.

Dopo il '250' di Brisbane, il 32enne proverà ad aggiungere nella sua bacheca un titolo prestigioso come quello del torneo della Florida (l'unico 1000 finora vinto è a Cincinnati nel lontano 2017). Una nuova opportunità dopo Parigi-Bercy alla fine dello scorso anno: il nativo di Haskovo dovrà confermarsi e ripetere le recenti imprese compiute contro Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Gli appassionati non devono affatto stupirsi di ritrovare il nome di Grigor Dimitrov in finale al Master 1000 di Miami. Il giocatore bulgaro continua a vivere un inizio splendido di stagione, esprimendo un tennis di assoluto spessore, e sta meritando senza ombra di dubbio gli ultimi risultati ottenuti nel circuito Atp.

