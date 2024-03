Non sarà facile per il Tour WTA fare a meno di una tennista capace di portare nel circuito personalità e carisma. Danielle Collins ha sempre avuto le idee chiare e nemmeno la prima finale 1000 raggiunta in carriera a Miami inciderà sulla scelta di ritirarsi al termine di questa stagione.

La giocatrice americana, però, vuole solo godersi questo meraviglioso momento senza pensare al futuro. Il sogno è quello di vincere il titolo più importante di fronte al pubblico di casa. Per realizzare la sua personale impresa, Collins dovrà superare nell'ultimo atto del Miami Open Elena Rybakina.

Danielle Collins conquista la prima finale in un 1000: "Sto vivendo un sogno a Miami"

"Aver raggiunto la prima finale in un 1000 nel mio Paese e durante la mia ultima stagione è fantastico. Sono al settimo cielo. Sto vivendo un sogno a Miami.

Sto giocando un ottimo tennis e ho avuto grandi battaglie questa settimana: questo mi conferisce fiducia in vista di sabato" , ha spiegato Collins in conferenza stampa prima di soffermarsi sul suo cammino. "Ho 30 anni ma non ho giocato così tanto nel Tour.

Ricordo quando ho conquistato la mia prima semifinale agli Australian Open ( 2019, ndr) e tutti dicevano: 'Non ha mai vinto una partita in uno Slam prima di questo torneo' . E io pensavo: 'Avrò giocato in tutto tre Slam' .

Hai bisogno di tempo per fare esperienza e per conoscere te stessa, capire cosa funziona e cosa non funziona. Ci sono tante aree diverse da curare: fisica, mentale, emotiva. Per me non è stato facile, perché ho dovuto fare i conti con sfide fisiche e problemi di salute per la maggior parte della mia carriera.

Sono stata in grado di trovare diversi modi per aggirare i problemi - non far sparire - nel miglior modo possibile. Ci è voluto del tempo per diventare creativa nei metodi di recupero, nel modo di preparare le partite e gestire i miei giorni liberi.

Sento di essere preparata dal punto di vista fisico e mentale in questo momento e credo di non aver mai giocato così tante partite in una stagione. Sto ancora imparando tanto su me stessa" . Sulla finale con Rybakina, Collins ha infine aggiunto: "Non vedo l'ora di sfidare Elena.

Questo è il motivo per cui giochiamo come atlete professioniste. Abbiamo sempre giocato dure battaglie l'una contro l'altra. Sarà uno spettacolo" .