Elena Rybakina conquista la finale: "Onestamente non me l'aspettavo proprio"

© Al Bello/Getty Images

Partirà da grande favorita in finale ma affronterà l'idolo di casa e molto sostenuta Danielle Collins. Elena Rybakina ha superato definitivamente i problemi fisici ed ha raggiunto la finale al Miami Open, una finale ottenuta dopo un match lottatissimo e ha battuto al tiebreak del terzo set Vika Azarenka, una sfida molto interessante e che ha appassionato tutti i tifosi.

Nella consueta conferenza stampa di post partita Elena ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Seconda finale consecutiva qui? Lo scorso anno erano condizioni diverse, venivo da Indian Wells e una serie di grandi vittorie.

Onestamente non mi aspettavo di essere in finale, non ero così pronta per questo torneo ma solo felice di aver lottato fino alla fine in ogni match ed essere nuovamente in finale. Il break subito sul 5-4 e mio servizio? Sono cose che possono capitare, stavo servendo con palle nuove e pensavo solo a concentrarmi sul servizio ma lei ha risposto bene.

Io ho continuato a combattere ma sapevo che questa cosa le aveva dato slancio, è stata una sfida molto equilibrata ed ad un certo punto sapevo che potevo vincere solo in finale. Alla fine ho servito bene e sono felice di aver avuto la meglio al tiebreak.

Il tiebreak è una sorta di spareggio e può andare in ogni modo". Elena ha spiegato di non pensare troppo al passato e in alcune situazioni di spegnere la mente, ed ha proseguito: "Ero arrabbiata per alcune cose, ma alla fine sono riuscita ad andare avanti.

La finale? Onestamente ancora devo pensare a questo match, sia io che lei abbiamo giocato molto bene in questo torneo e siamo entrambe molto aggressive, non credo ci saranno tanti scambi ma devo essere pronta fisicamente e pronta a spingermi al limite.

Il servizio sarà importante è dovrò raggiungere un buon numero di prime palle. Miami è uno dei campi che preferisco, forse quello che più si adatta insieme a Indian Wells al mio gioco".