Alexander Zverev, che rivelazione su Jannik Sinner: "Sarà il numero uno per 10 anni"

Passata la tempesta, adesso splende il sole. È ufficialmente tornato il buon vecchio Sasha. Abbiamo ancora tutti negli occhi quel 3 giugno 2022, un fulmine a ciel sereno per la vita di Alexander Zverev, giunto nel miglior momento della sua carriera.

Un infortunio terribile, che rischiava di compromettere la carriera del tedesco. Oggi invece il 26enne di Amburgo occupa il quinto posto nel ranking, si diverte in campo ed ha raggiunto a Miami la sua 17esima semifinale in un Master 1000, domando un ottimo Fabian Marozsan col punteggio di 6-3 7-5.

In conferenza stampa il tennista tedesco ha analizzato il suo successo contro l’ungherese, spendendo alcune parole su Carlos Alcaraz e Jannik Sinner

Le parole di Alexander Zverev

Il numero quattro del seeding ha parlato così del match contro Marozsan, elogiandolo per il suo gioco: “In campo mi sentivo bene, ma finora mi sono sentito bene per tutta la settimana.

Ad essere sincero, pensavo che fosse il mio avversario più difficile affrontato finora. Ho già giocato contro alcuni giocatori classificati tra i primi 20, e mi sembrava che lui stesse giocando un tennis incredibile.

D’altronde se hai un record di 4-2 o, prima di questa partita, di 4-1 contro giocatori top-10, significa che hai le qualità”. Su Carlos Alcaraz. “Le partite che ho vinto contro di lui sono state a volte delle dure battaglie.

Le partite che ha vinto contro di me, mi ha assolutamente distrutto. Mi ha battuto due volte a Madrid, dove non avevo alcuna possibilità. Mi ha battuto a Indian Wells, dove non avevo alcuna possibilità. Mi ha battuto agli US Open, dove non avevo alcuna possibilità.

Penso che siamo entrambi giocatori aggressivi, soprattutto nelle ultime fasi dei tornei. All'inizio dei tornei, forse sono sempre un po' più lento, forse sono un giocatore che inizia lentamente i tornei. Ma credo che nelle fasi in cui stiamo giocando, semifinali, quarti di finale dei Grandi Slam e dei grandi eventi, devi giocare bene perché il rischio contro di lui è di essere spazzati via dal campo” ha dichiarato Zverev.

Il tennista tedesco è definitivamente maturato anche a livello di atteggiamento e mentalità, limiti che l’hanno spesso frenato in passato. “Crescendo si matura. Si capisce che se hai fatto tutto il possibile per prepararti, allora anche se perdi va bene, perché senti di aver fatto tutto il possibile.

Mi ci sono voluti forse più anni di altri per capirlo, ma penso di aver raggiunto questa consapevolezza” ha spiegato il 26enne. Zverev ha concluso esprimendo la propria opinione sul momento magico di Jannik Sinner.

“Non penso che faccia schifo (sorride). Ha vinto l'Australian Open, ha vinto a Rotterdam e quest’anno ha uno score di 19-1. Penso che se hai questo tipo di statistiche, è logico che tu sia sulla strada giusta.

Se penso che sarà imbattibile come lo è stato finora quest'anno? Non lo so. Pensare che al momento ha perso un solo incontro è incredibile. È una statistica come quella di Djokovic, Federer e Nadal nei loro anni migliori.

Se continua così, non solo sarà il numero 1 del mondo, ma lo sarà per i prossimi dieci anni. Ma sta a lui e anche a me, a Carlos, a Daniil e a Novak impedirglielo” ha dichiarato il tedesco.