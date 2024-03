Brancaccio: "Sinner mi ha scritto un messaggio. Così come Berrettini e Vavassori"

© Via Instagram Raul Brancaccio - Fair Use

"Mi urlavano 'fai doppio fallo, sei scarso. Mi sono giocato il punto per vincere la scommessa' Ho cercato di non dare peso a queste cose, ma ti fermi a pensare e diventa tosta, soprattutto perché è capitato nella mia città e non mi aspettavo di certo una cosa del genere.

Davvero vergognoso che le persone non abbiano educazione" . In un'intervista esclusiva rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno, Raul Brancaccio ha svelato alcuni retroscena della giornata da incubo vissuta al Challenger di Napoli.

Il pubblico ha letteralmente abbandonato l'unico tennista campano presente nel main draw e supportato il francese Pierre-Hugues Herbert solo perché aveva scommesso contro di lui. Brancaccio ha ricevuto anche diversi insulti e, dopo aver sprecato sette match point, è crollato emotivamente nel set decisivo.

Per il nativo di Torre del Greco è stato difficile accettare il comportamento adoperato dalle persone in un torneo disputato a solo 16 km di distanza da casa.

Brancaccio: "Sinner mi ha scritto un messaggio in privato.

Così come Berrettini e Vavassori"

Il problema è ovviamente più serio di quanto sembri: gli scommettitori, soprattutto nei tornei Futures e Challenger, affollano gli impianti sportivi e i circoli solo per disturbare i giocatori contro cui puntano.

Un problema che potrebbe e dovrebbe essere gestito meglio da chi organizza eventi di tale portata. Molti tennisti hanno voluto mostrare solidarietà nei confronti di Brancaccio: da Jannik Sinner a Matteo Berrettini e Andrea Vavassori.

"Molti mi hanno detto che ho fatto bene a denunciare quest’episodio e che ho avuto coraggio ad affrontare questo tema" , ha proseguito l'italiano. "Sinner mi ha scritto un messaggio in privato e anche Vavassori sui social ha espresso la sua vergogna per quanto accaduto.

Così come Matteo Berrettini e tanti altri mi sono stati vicini e mi hanno spronato ad andare avanti. L’Atp comunque deve intervenire perché non è possibile che accadano queste cose: noi tennisti vogliamo che il nostro sport sia corretto e senza un tifo becero