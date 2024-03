Danielle Collins si sfoga tra ritiro e maternità: è polemica in conferenza stampa

© Megan Briggs/Getty Images

Sorprende e non poco la decisione presa da Danielle Collins nel circuito femminile: la tennista statunitense ha annunciato e confermato a più riprese, anche nell'ultima conferenza stampa al Miami Open, di ritirarsi al termine di questa stagione.

Una scelta che ha creato diverse discussioni fra gli appassionati, considerando i risultati molto positivi che la 30enne sta ottenendo in questo primo scorcio di annata. Dopo l'ultima vittoria ai quarti di finale contro Caroline Garcia, l'americana si è sfogata davanti ai media e ha fatto delle rivelazioni scioccanti su quello che le sta accadendo: "È interessante come in tante occasioni ho dovuto giustificare la mia decisione di ritirarmi, penso che se fossi un uomo non avrei così tante domande attorno a me.

Convivo da molti anni. con una malattia infiammatoria cronica che mi colpisce quando si tratta di rimanere incinta. Alla fine è una mia scelta, che va oltre la carriera tennistica. Mi sto godendo il viaggio, mi sto ancora divertendo in campo, adoro venire qui e gareggiare ma alla fine è stata una decisione grande quanto la vita.

Penso che dovrebbe essere abbastanza comprensibile" ha svelato.

Dall'addio ai progressi nelle ultime settimane

"Ci penso in modi molto diversi, ma nemmeno troppo. Essere un atleta professionista ti consuma giorno dopo giorno, preparando ogni routine e mantenendo la forza.

Non ho tempo per pensare a nulla. Mi ritirerò alla fine dell'anno, questo non cambierà, anche se forse non ho più tanta pressione su di me adesso. Mi restano solo pochi altri tornei. Non ho tempo per sedermi e riflettere, o approfondire i miei pensieri.

In questo momento mi sento rilassato, gioco di più a golf, corro di più, vado a pilates... faccio anche cose diverse". Inoltre, davanti ai media, Collins ha parlato di quale possa essere la chiave dei suoi miglioramenti: "Non voglio rivelare i miei segreti, ci ho lavorato a lungo nel corso della mia carriera ma la cosa principale è sempre stata avere più controllo del mio corpo".