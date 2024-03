Jannik Sinner racconta l'amicizia con Donnarumma: "Giochiamo spesso insieme"

© Claudio Villa/Getty Images

Una settimana fa Jannik Sinner ha incontrato la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti, il ct e tutti i calciatori, in una location particolare come il Miami Stadium dove gioca l'Inter Miami di Lionel Messi. Hanno fatto il giro del web i sorrisi e gli abbracci di Jannik con Spalletti e Gigi Buffon e il tennista, a poche dal suo debutto al Miami Open, si è fermato per una chiacchierata con la squadra.

Il numero uno azzurro ha potuto instaurare nel corso degli ultimi tempi un giro di amicizie molto particolare. Uno di questi è Gianluigi Donnarumma, portiere dell’Italia e del Paris Saint Germain, che condivide con il tennista altoatesino una grande passione per i videogame.

Il campione in carica agli Australian Open ha confessato ai microfoni di Tennis Channel un simpatico aneddoto che riguarda i due amici:

"Io e Donnarumma siamo sempre in contatto"

“Sono un amico di Gianluigi e a volte abbiamo giocato a Call of Duty (gioco di guerra online) insieme.

Ora un po’ meno, ma siamo sempre stati in contatto. É davvero un bravo ragazzo”, Poi in merito al suo incontro ravvicinato con la nazionale di Spalletti ha aggiunto un altro suo desiderio: “Ho parlato con i giocatori, è stato bello e Spalletti molto gentile.

Parliamo di un’esperienza incredibile, qualcosa di diverso rispetto al tennis. Bello stare in altri ambienti sportivi come il calcio. Quando avrò la possibilità vorrei vedere una partita di Nba”. Sul particolare feeling con Spalletti Jannik qualche giorno fa ha raccontato questo: “Beh, ci somigliamo.

Siamo riusciti, o almeno io ci sto provando, a fare una cosa bella e non si tratta di vincere o perdere, ma appassionare la gente nuova, sia ragazzi che adulti. È ormai da qualche anno che la gente si sta appassionando al tennis, penso alla vittoria di Fognini a Montecarlo e anche con Berrettini e la finale di Wimbledon. Io sto provando a fare il mio" ha concluso.