Dimitrov sulla sfida con Carlos Alcaraz:"Tutti vogliono sfidare il migliore al mondo"

© Lintao Zhang/Getty Images

Continua il momento magico di Grigor Dimitrov, che dopo una battaglia infinita durata quasi tre ore contro Hubert Hurkacz agli ottavi di finale del Master 1000 di Miami, si qualifica per i quarti di finale del torneo di Florida per la prima volta in carriera.

Il 32enne bulgaro è tornato ad esprimere il suo miglior tennis nel 2023, quel gioco elegante che l’aveva portato fino al terzo posto del ranking mondiale nel 2017. Conquistata la top 15, in questa stagione i risultati del bulgaro non hanno fatto che confermare la sua crescita, conquistando il primo titolo dopo sei anni a Brisbane contro Holger Rune e ottenendo la finale all’Atp 250 di Marsiglia e la semifinale a Rotterdam.

In vista del prossimo ostico impegno contro il numero uno del seeding Carlos Alcaraz, l’attuale numero 12 della classifica Atp ha dichiarato di essere fiducioso e pronto ad affrontare il campione spagnolo.

Le parole di Grigor Dimitrov

Con un record di 18 vittorie e 4 sconfitte, Dimitrov si è dimostrato uno dei tennisti più in forma quest’anno.

Dopo essersi imposto su Hurkacz ed aver ottenuto un posto nei migliori otto del torneo americano per la prima volta in carriera, il bulgaro ha dichiarato: “Finalmente. Questo torneo è stato come la kryptonite per me.

Con Hurkacz è stata una dura battaglia. Hubi è un ragazzo fantastico. Sono soprattutto felice di essere riuscito a rimanere in partita e di aver fatto un buon risultato. È un avversario così duro e così intelligente in campo...

Penso che fisicamente entrambi ci siamo attaccati molto duramente, ma è stato un bel match da giocare”. Dimitrov è a un passo dalla Top 10, nella quale non entra dal 2018. Per continuare la sua cavalcata però l’ostacolo sarà il più difficile: Carlos Alcaraz, contro cui il bulgaro ha uno score di una vittorie e 3 sconfitte.

"Non vedo l'ora di giocare. Tutti vogliono sfidare il migliore del mondo ed è chiaro che lui sta giocando un tennis eccezionale, ma anche io" ha confessato un fiducioso Dimitrov. L’ex numero 3 ha infine concluso: "Sono stato molto costante sotto molti aspetti.

Penso che se curerò un po' il mio gioco potrà essere molto interessante. Sono emozionato perché questo è il tipo di partite che voglio giocare. È la prima volta che vengo qui nei quarti di finale, quindi credo che questo mi dia una spinta in più".