Lorenzo Musetti traccia un bilancio sull'esperienza a Miami: "Settimana inaspettata"

Lorenzo Musetti ha strappato un bel risultato (gli ottavi di finale) dal Master 1000 di Miami. Il tennista italiano ha ritrovato tanta fiducia dopo le vittorie nel corso della manifestazione e la buona prestazione offerta nella super sfida contro Carlos Alcaraz.

In conferenza stampa, il 22enne di Carrara ha tracciato un bilancio sull'avventura in Florida: "È stata una settimana positiva e inaspettata. Ero arrivato qui con poche aspettative, speravo solo di poterlo giocare e poi si è trasformato nel miglior risultato dell’anno, sia in termini di risultato che di tennis espresso.

Sono contento, questo sport mi ha insegnato che le cose possono cambiare da un momento all’altro, ora la speranza è di riuscire a portare questo Lorenzo nei prossimi mesi e nel resto della stagione" ha dichiarato, nelle parole riportate anche da SuperTennis.

La nascita del figlio ha dato più tranquillità al toscano: "Ludovico mi ha fatto una bella sorpresa, e io ho ricevuto una bella sorpresa qui".

Dalla partita con Alcaraz alla tournée sul rosso

"C'è rammarico per il risultato, l’obiettivo è sempre quello di vincere ma giocare contro il numero 1 del seeding, un giocatore in piena fiducia reduce dalla vittoria di Indian Wells, ovviamente non era facile.

È stata una partita lottata, Carlos ha dovuto sudare e lo score inganna. In alcune situazioni mi sono messo un po’ di fretta e ho fatto delle scelte sbagliate, merito anche del suo gioco e della sua fisicità.

È stato un buon match anche se si può far meglio". Il classe 2002 ora attende l'inizio della tournée sulla terra battuta: "È lo swing che aspetto di più, è un po' come tornare a casa.

Il mio primo torneo sulla terra battuta sarà Estoril, poi a Monte-Carlo avrò una bella cambiale da difendere ma lì mi sento a casa e in passato ho sempre fatto bene. Poi farò Barcellona, Madrid, Roma e lo Slam.

Sarà una bella tournée sulla terra battuta ma prima voglio tornare a casa per poi ripartire con motivazione e stimoli nuovi".