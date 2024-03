Matteo Arnaldi dopo la sconfitta contro Machac: "Imparerò dagli errori commessi"

© Al Bello/Getty Images

Il derby italiano non s’ha da fare. Dopo Andrea Vavassori, non ci sarà un altro azzurro sulla strada di Jannik Sinner verso la semifinale del Master 1000 di Miami. Sarà infatti il ceco Thomas Machac l’avversario ai quarti del tennista altoatesino, che ha battuto piuttosto nettamente uno spento Matteo Arnaldi.

Una giornata storta per il giocatore ligure, che non è riuscito a mettere in campo la sua solita grinta, gettando alle ortiche la possibilità di disputare il suo primo quarto di finale in un ‘1000’.

Un doppio 6-3 a favore del 23enne ceco, che ha festeggiato così l’ingresso in Top 50. Al termine del match un deluso Arnaldi ha commentato la sua prova scarica, dicendosi carico in vista della stagione sulla terra europea.

Le parole di Matteo Arnaldi

Il 23enne italiano ha analizzato il suo percorso nello swing sul cemento americano. “E’ stata una trasferta in crescendo; a Delray Beach e Los Cabos non stavo benissimo ma piano piano le cose sono migliorate… ad Acapulco e Indian Wells ho giocato molto bene, e qui ho ottenuto il mio miglior risultato in un mille.

Da quando sono piccolo ho la fortuna di assimilare abbastanza in fretta, riesco a imparare dai match che gioco. Questo mi da fiducia e mi fa stare tranquillo per il futuro. Non sono contento della prestazione di oggi, ma imparerò anche da questo match” ha dichiarato Arnaldi.

Il match contro Machac è stato deludente per l’azzurro. “Sulla partita c’è poco da dire, non mi capita spesso di perdere in due set. Qualche occasione l’ho anche avuta per ritrovare il mio tennis ma non ci sono riuscito.

Fa parte del tennis, giornate del genere possono esserci. Negli ultimi due giorni non sono stato benissimo, un po’ di stanchezza, dolori muscolari, i sintomi classici dell’influenza. Anche con Shapovalov non stavo bene ma sono comunque riuscito a portarla a casa, oggi invece non sono riuscito a trovare il mio tennis e lui è stato bravo a non farmelo trovare” ha spiegato l’attuale numero 38 del ranking.

Adesso il tour si sposta sul rosso: “Ora tornerò a casa e mi prenderò un paio di giorni per rimettermi al 100%. Farò tutta la stagione sulla terra rossa, MonteCarlo, Barcellona, Madrid, Roma e Parigi.

Finalmente tornerò a giocare in tornei che conosco già; mi fa piacere, conosco le condizioni e questo mi aiuterà”.