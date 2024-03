Daniil Medvedev e il traguardo delle 350 vittorie: "La voglia di vincere è la stessa"

© Al Bello/Getty Images

Prima il brivido, poi il dominio incontrastato. È stata una partita a due facce quella di Daniil Medvedev contro il tedesco Dominik Koepfer agli ottavi del Master 1000 di Miami. Dopo un primo set in cui il russo ha giocato un tennis molto falloso, ritrovandosi 0-4 al tiebreak, il campione in carica ha cambiato completamente marcia, rimontando lo svantaggio e infliggendo un bagel al suo avversario nel secondo parziale.

Finisce 7-6(5) 6-0 per Medvedev, che ai quarti si troverà di fronte Nicolas Jarry. Al termine della partita contro il tennista tedesco il nativo di Mosca ha parlato della sua prestazione e della sua caccia alla prima “conferma” in carriera, non essendo mai riuscito a difendere il titolo vinto l’anno precedente.

Le parole di Daniil Medvedev

Il russo ha analizzato la sua convincente vittoria contro Koepfer, parlando del calo del suo avversario nel secondo set. "Credo che a volte succeda, quando si perde il primo set come l'ha perso lui.

Ha giocato molto bene, probabilmente è stato più vicino a vincerlo grazie al 4 a 0 nel tiebreak e quando perdi un set del genere, soprattutto quando i punti erano difficili, le energie calano” ha spiegato Medvedev, che ha aggiunto: "Sapevo di dover sfruttare il suo calo all'inizio del secondo set.

Questa era la cosa più importante e sono riuscito a gestirla al meglio. A volte succede, ma oggi il livello era alto". Per il 28enne ex numero uno si tratta della 350esima vittoria in carriera. Rispetto alla prima contro Horacio Zeballos a 's-Hertogenbosch nel 2016 sono cambiate tante cose.

"Direi che prima del match il desiderio di vincere è lo stesso, ma sicuramente la sensazione di vittoria è diversa. Ricordo la mia prima vittoria, ero avanti 5-1 nel secondo e tremavo, tremavo, pensavo 'Oh mio Dio sto per vincere il mio primo match ATP'

Ora invece penso: 'Se vinco, buon per me, devo solo finire e poi andiamo a casa. Quindi le sensazioni sono diverse, ma il desiderio è lo stesso, ed è questo che mi fa andare avanti" ha concluso il russo.