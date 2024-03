© Jared C. Tilton/Getty Images

Juan Martin del Potro non ha perso l'occasione di assistere dal vivo al match tra Carlos Alcaraz e Gael Monfils nel Day 6 del Miami Open. L'argentino ha incontrato l'attuale numero due del mondo prima della partita e si è poi congratulato con lui nell'area riservata ai giocatori.

Lo spagnolo ha superato senza problemi Monfils con il punteggio di 6-2, 6-4. Del Potro ha avuto la possibilità di affrontare molte volte nel corso della sua carriera Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il gigante di Tandil ha spesso messo in difficoltà i Big 3: ha sconfitto sette volte Federer - la prima in finale agli US Open nel 2009 - sei Nadal e quattro Djokovic.

In un video pubblicato dal giornalista Danny Miche sul proprio account Twitter, Del Potro ha espresso il suo personale punto di vista sul dibattito relativo al miglior giocatore di tutti i tempi.

Roger Federer, Novak Djokovic o Rafael Nadal? La risposta di Juan Martin del Potro

"Ognuno è stato il migliore della storia in momenti diversi.

Nel periodo che va dal 2006 al 2009 Roger Federer era imbattibile, ma quando ti spostavi sulla terra rossa Rafael Nadal diventava il migliore. Novak Djokovic ha ancora molta strada da fare, ha vinto più titoli di loro e se ne parla ancora.

Credo che se vincesse un altro paio di Slam non ci sarebbe più discussione, non importa quanti fan di Roger e Rafa ci siano" , ha spiegato l'ex tennista argentino.

Ecco il video postato da Danny Miche su Twitter