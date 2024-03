Feliciano Lopez: "Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono fuori dal comune"

© Clive Brunskill/Getty Images

Con Sinner e Alcaraz il tennis è in buone mani, parola di Feliciano Lopez. Con il ritiro di Roger Federer, l’imminente addio di Rafa Nadal, Andy Murray ormai sulla strada del declino e Novak Djokovic unico esponente in grado di tenere in vita il regno che è stato dei fab Four, il rischio di un vuoto di potere nel tennis maschile era più che possibile.

L’avvento del giovane campione spagnolo e la consacrazione di Sinner a Melbourne hanno rasserenato però i fan, e promettono di dominare il circuito per molti anni, dando vita ad una rivalità che potrebbe rimanere nella storia di questo sport.

In una recente intervista a EFE, Lopez ha commentato lo stato del tennis attuale, lodando i due giovani campioni.

Le parole di Feliciano Lopez

L'ex numero 12 del mondo ha dichiarato che l'ineguagliabile successo dei Big Three ha letteralmente sminuito i risultati dei loro predecessori.

"Quando parlo con le persone e dico loro che Andre Agassi ha vinto otto Grandi Slam e mi rispondono "solo?", beh, questa è la percezione di chi non conosce il mondo del tennis o dello sport" ha dichiarato lo spagnolo.

"Quando un ragazzo arriva e ne vince ventidue, [questo] sminuisce di molto quello che è successo prima. E anche questo è ingiusto. Per questo dobbiamo valorizzare quello che c'è, senza fare paragoni con quello che c'è stato".

L’ex tennista ha poi parlato dei due nuovi campioni del circuito. "Bisogna godere di qualcosa che per me, soprattutto Jannik Sinner e Alcaraz, sembra qualcosa fuori dal comune. Penso che siamo stati molto fortunati con loro due, tenendo conto che veniamo da Federer, Nadal, Djokovic, Andy Murray, ecc... e nulla più" ha dichiarato l’attuale direttore delle Finals di Coppa Davis e del Masters 1000 di Madrid.