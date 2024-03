Titoli di coda vicini per Andy Murray: "Ora non vedo l'ora che arrivi quel giorno"

© Al Bello/Getty Images

“Miami è stato un luogo speciale nel corso della mia carriera, è stata davvero come una seconda casa perché qui ho trascorso molto tempo allenandomi e adoro questa città. Ma non stavo pensando a tutte le partite.

E' stato un torneo particolarmente importante per me, per questo oggi è stato emozionante lasciare il campo come presumibilmente lo sarà anche in altri eventi che ho giocato qui, ma solo che era l'ultima e che mi sarebbe piaciuto farlo durare ancora un po”, queste le dichiarazioni di Andy Murray al termine del match perso contro Thomas Machac.

Lo scozzese, come tutti sappiamo ha più volte dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione. La fine di un viaggio lunghissimo che gli ha dato tantissime soddisfazioni. L’ex numero uno come sempre ha fatto nella sua carriera sta dando il massimo, deliziando i suoi tifosi in quella che dovrebbe essere la sua ultima apparizione in Florida.

Purtroppo però non è bastata per superare un avversario come il ceco, che è in grande spolvero:

"Non vedo l'ora che arrivi la fine"

La fine però non è lontana. Presumibilmente sarà sulla sua superficie preferita, l’erba del Regno Unito: “Non vedo l'ora che arrivi la fine adesso, darò il massimo nei prossimi mesi e poi me ne tornerò a casa dalla mia famiglia".

Il tre volte campione slam è però orgoglioso del livello che sta avendo nelle ultime settimane. Un rendimento e una continuità che gli mancava da un bel po’: "E' un cosa bella, ho mostrato segni di crescita nel mio gioco e miglioramenti evidenziati negli ultimi tornei.

Non è ancora la perfezione, ma considerato quanto successo esser riuscito a vincere alcune partite contro questi avversari e aver spinto al limite oggi Thomas è una cosa che mi rende orgoglioso perché riuscire a fare quel che ho fatto dopo quel che ho vissuto è davvero difficile".