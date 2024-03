© Brennan Asplen/Getty Images

È dai primi tornei disputati in Cina lo scorso anno che Grigor Dimitrov sembra aver dato vita a quella che potrebbe essere definita la sua "seconda giovinezza" . Il tennista bulgaro è tornato ad esprimere un tennis di altissimo livello con continuità.

A Pechino sono arrivate la vittoria contro Holger Rune e l'ottima prestazione con Jannik Sinner; a Shanghai il successo ai danni di Carlos Alcaraz e una importante semifinale. Sul finale di stagione, invece, il suo incredibile cammino al Masters 1000 di Parigi-Bercy si è interrotto solo in finale, perché a trionfare ci ha pensato Novak Djokovic.

All'inizio del 2024 le cose non sono cambiate e Dimitrov è tornato a conquistare un titolo nel circuito maggiore dopo più di sei anni a Brisbane.

Grigor Dimitrov: "Sto probabilmente giocando il miglior tennis della mia carriera"

"Sto giocando il miglior tennis della mia carriera? Potrebbe essere, sì.

Penso che non hai torto... direi che sto giocando un tennis migliore, in generale" , ha raccontato Dimitrov a Tennis Channel. "Devi cercare di sfruttare le opportunità che ti si presentano, questa è la vita. Penso di essere ancora uno dei candidati per i grandi titoli: l'ho dimostrato in questi mesi.

Se farò tutto correttamente, le occasioni arriveranno. Ogni giocatore vive una situazione diversa. Ci sono stati momenti un cui pensavo di poter avere e fare tutto. Con il passare del tempo ho capito quali sono i miei punti di forza, sia dentro che fuori dal campo.

Ho imparato a trovare l'equilibrio per gestire tutti i momenti. La cosa più importante è vivere nel presente: devi essere al 100% in tutti i momenti" . Dimitrov ha infine espresso il suo pensiero sul fatto che per la prima volta nella storia non ci siano giocatori con il rovescio a una mano in top 10.

"È un colpo molto complicato. Per avere un ottimo rovescio a una mano devi giocarlo dall'inizio. È un colpo che continuerei a insegnare" .