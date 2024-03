© Clive Brunskill/Getty Images

Entrare per la prima volta in top 100 battendo Novak Djokovic in un evento Masters 1000 non è una cosa che capita tutti i giorni. Luca Nardi è riuscito a superare il suo idolo a Indian Wells mostrando il suo immenso talento in uno dei tornei più importanti del circuito.

L'italiano ha vissuto una notte da sogno; una notte che ha probabilmente condizionato i due successivi impegni. Nardi si è infatti fermato agli ottavi di finale contro Tommy Paul al BNP Paribas Open e non ha superato le qualificazioni al Miami Open.

Nessun dramma però: può capitare a qualsiasi giovane tennista di vivere una giornata indimenticabile e di aver bisogno di qualche settimana per "ritornare" sulla Terra. "Napoli per me è casa, poter giocare qui davanti ai miei parenti è una sensazione bellissima" , ha raccontato Nardi in un'intervista rilasciata a SuperTennis prima del suo esordio al Challenger 125 di Napoli.

Il 20enne ha deciso di ripartire da quella che definisce casa: i genitori sono infatti napoletani.

Nardi: "Ho chiesto consigli a Jannik Sinner prima della partita contro Djokovic"

Nardi ha provato a descrivere le emozioni provate a Indian Wells rivelando un curioso retroscena su Jannik Sinner.

L'altoatesino è stato uno dei primi a congratularsi con lui in California. "Ho avuto bisogno di un po' di giorni per metabolizzarla anche perché con quella vittoria sono entrato nei primi 100: raggiungere un obiettivo così importante e farlo battendo Djokovic in un torneo di questo livello, in uno stadio così grande è stata un'emozione in più" , ha spiegato Nardi.

"Nei giorni dopo la partita ero con la testa un po' sulle nuvole. Quando sono tornato a casa dagli USA ho staccato un paio di giorni, e forse lì ho davvero metabolizzato quello che era successo. Ho avuto una sensazione di euforia per tutta la notte dopo la partita e tutto il giorno successivo.

Appena sono tornato a casa, i miei si sono messi a piangere di gioia. Ho cercato di parlarne ma non più di tanto, perché volevo staccare un po' da quella partita" . Sui complimenti di Sinner ha infine aggiunto: "Mi hanno fatto piacere per il giocatore che è, e perché lo ritengo un buon amico.

Ci siamo allenati parecchie volte insieme. Gli ho anche chiesto anche consigli prima della partita contro Djokovic. Sicuramente sentir dire da lui certe cose su di me è stato molto bello".