Daniil Medvedev dopo la vittoria contro Norrie: "Sto migliorando molto a rete"

"Contro Cameron non è facile andare a rete. Ti propone una palla media e pensi di potercela fare, ma poi riesce a passarti. Quindi sono stato cauto sotto questo punto di vista, ma quando ho avuto l’opportunità sono andato a rete.

Se perdi il servizio ma strappi comunque la battuta al tuo avversario sei volte in due set, io giudizio resta positivo" , ha spiegato Medvedev nell'intervista post-partita prima di soffermarsi sui miglioramenti che sta cercando di apportare al suo tennis in fase offensiva.

La prima di servizio, in particolare, è stata abbastanza buona. Cameron è uno di quei giocatori che risponde bene. La cosa positiva è che quando lui ha iniziato a rimontare nel primo set, nel suo momento migliore, sono stato in grado di riorganizzarmi e vincere 7-5 evitando il tie-break.

“Penso che in generale il servizio non sia stato così male.

Il britannico non ha reagito e, nella seconda frazione di gioco, si è completamente arreso collezionando un solo game. L'obiettivo di Medvedev è confermarsi a Miami - lo scorso anno ha sconfitto in finale Jannik Sinner - e la sua strada si intreccerà con quella di Dominik Koepfer agli ottavi.

In vantaggio di due break, il russo ha iniziato a faticare al servizio e si è ritrovato sul 5-5 nonostante l'incredibile partenza. Il nativo di Mosca, però. è riuscito ad alzare il livello nel momento più importante del match e ha evitato il tie-break sferrando un duro colpo a Norrie.

Un primo set che si è improvvisamente complicato e un secondo parziale dominato: Daniil Medvedev ha avuto il merito di non lasciarsi condizionare dal tentativo di rimonta di Cameron Norrie e ha conquistato gli ottavi di finale al Miami Open.

