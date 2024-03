© Clive Brunskill/Getty Images

In attesa del match tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton, sono già due gli italiani che hanno conquistato gli ottavi di finale al Masters 1000 di Miami. Si tratta di Jannik Sinner e Matteo Arnaldi. L'altoatesino ha vinto una partita durissima contro Tallon Griekspoor completando la rimonta; mentre il nativo di Sanremo ha eliminato in due set Denis Shapovalov.

Arnaldi ha subito il contro break quando ha servito per chiudere i conti, ma è stato bravo a giocare con estrema attenzione il tie-break. Il prossimo avversario del 23enne sarà Tomas Machac. L'unico precedente tra i due risale al 2023, quando Arnaldi raccolse un solo game a Dubai.

Una partita che il diretto interessato non considera a causa delle condizioni fisiche in cui è sceso in campo.

Arnaldi: "Commetto pochi errori. Sinner? Sta disputando una stagione incredibile"

“Sono contento perché sto facendo pochi errori e sono solido durante le partite.

Nei momenti importanti riesco a sfruttare le occasioni che mi offrono gli avversari. Machac? Sarà una partita dura. È uno di quelli che sta giocando meglio quest’anno. L’ho affrontato a Dubai lo scorso anno e ho perso nettamente.

Però in quel periodo non stavo bene ed è come se non fossi davvero entrato a Dubai, quindi non prendo nemmeno in considerazione quella partita" , ha detto l'azzurro ai microfoni di Sky Sport. Arnaldi ha infine dedicato un pensiero a Lorenzo Musetti - ha vinto la prima partita da papà - e Sinner.

"Sono contento per Lorenzo che ha ottenuto la sua prima vittoria da papà. Era anche indeciso se partecipare o meno al torneo. Su Sinner non c’è molto da dire. Sta disputando una stagione incredibile” .