© Clive Brunskill/Getty Images

La prima vittoria da papà non si scorda mai. Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri sono diventati genitori lo scorso 15 marzo e il talento di Carrara ha atteso fino all'ultimo istante per recarsi a Miami in vista del secondo Masters 1000 della stagione.

L'azzurro ha trovato il modo di adattarsi alle condizioni di gioco in poco tempo e all'esordio ha superato Roman Safiullin, uno dei giocatori più solidi del circuito. Sotto di un break nel primo set, Musetti è stato bravo a pareggiare subito i conti e a incidere maggiormente nella parte decisiva del parziale.

Nella seconda frazione di gioco, invece, l'italiano ha dominato l'incontro e lasciato un solo game all'avversario.

Lorenzo Musetti: "Diventare papà mi ha dato tanta energia e leggerezza"

“Sono stato molto bravo a tenere duro e a essere solido.

Ho lavorato bene con i colpi di partenza e sono stato bravo a rimontare subito nel primo set. Ovviamente nel secondo lui si è un po’ disunito, ma sono stato bravo a portarlo in quelli direzione. Mio figlio? Ogni giorno mi sveglio con tanta voglia di andare a lavorare in campo per poi tornare al meglio a casa.

Mi ha dato tanta energia, positività e leggerezza. Aspettavamo con ansia questo momento e spero di diventare un buon papà" , ha detto Musetti ai microfoni di Sky Sport prima di parlare del rivale che dovrà affrontare al terzo turno.

"Ben Shelton è un avversario difficile da gestire e da contenere, soprattutto con il servizio che è il suo colpo forte. Ho avuto l’opportunità di affrontarlo al Queen’s lo scorso anno ed è stata una bella lotta.

La chiave sarà cercare di disinnescare il suo gioco molto aggressivo e il suo potente servizio. Devo portarlo al limite” .