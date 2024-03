Griekspoor su Jannik Sinner: "In questo momento è il giocatore da battere"

Tsitsipas: "Alcaraz e Sinner sono i migliori al mondo. Devo capire come batterli"

Pietrangeli su Jannik Sinner: "Non sono invidioso, non capisco chi parla di polemica"

Atp Miami - La pioggia non dà tregua e l'intero programma è a rischio. Sinner aspetta

Carlos Alcaraz dopo la vittoria dell'esordio: "Il risultato non dice la verità"

Atp/Wta Miami - Sinner supera Vavassori, ecatombe di teste di serie. Ok Paolini

" Mi piace sfidare i migliori del mondo . So che sarà durissima, ma spero che avrò delle occasioni, poi starà a me sfruttarle" ha commentato “Grieki”.

L’olandese ha poi continuato ricordando l’ultimo scontro diretto tra i due, giocato nel proprio torneo di casa: "A Rotterdam ho subito un break subito e poi lui mi ha staccato presto, ha giocato libero. Quando va in vantaggio di un break, poi diventa difficilissimo da battere ”.

Il numero 26 del mondo ha parlato così del campione azzurro: " Probabilmente è il giocatore da battere in questo momento .

In conferenza stampa il tennista orange si è detto motivato e pronto per affrontare il numero due del mondo.

Nelle ultime due occasioni, in particolare, Sinner ha poi portato a casa la competizione: la Coppa Davis vinta a Malaga insieme alla Nazionale e il recente titolo a Rotterdam. L’olandese si è guadagnato il terzo turno al torneo americano battendo il padrone di Alex Michelsen, imponendosi col punteggio di 7-6(5) 6-7(7) 6-4, e vuole però compiere l’impresa e sfatare questo tabù.

© Clive Brunskill/Getty Images for ITF

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD