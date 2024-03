Matteo Arnaldi dopo il successo su Bublik: "Quest'anno voglio ancora migliorare"

© Clive Brunskill-Getty Images

Ancora un buon Matteo Arnaldi. Continua la crescita del tennista azzurro, che di settimana in settimana aggiunge un tassello ad un gioco già molto concreto. Ultima dimostrazione, la vittoria per 6-4 6-1 contro l’imprevedibile Alexander Bublik, che gli ha permesso di raggiungere per la prima volta il terzo turno al Master 1000 di Miami.

Il tennista ligure ha commentato il suo risultato, parlando inoltre la sua prossima sfida contro Denis Shapovalov.

Le parole di Matteo Arnaldi

Il 23enne italiano ha analizzato così il successo su Bublik: “Da Acapulco sto giocando bene, ci sono ancora cose da migliorare ma sono arrivato qui in buone condizioni.

Ho vinto un buon primo match e anche oggi sono stato solido. La chiave è stata giocare tutti i punti, mettergli pressione e non farlo scappar via… questo ha fatto la differenza. Sono stato attento in tutti i passaggi importanti del match anche se non è mai facile affrontare giocatori del genere che non ti danno ritmo, a volte tirano forte, a volte piano, e provano sempre a rompere il ritmo.

Ma io vado per la mia strada, vado dritto e non vedo mai quello che accade dall’altra parte della rete”. Dopo un ottimo 2023, Arnaldi quest’anno vuole ottenere risultati importanti. “L’anno scorso ho fatto un bel salto di qualità, sono salito tanto in classifica e sono passato dai challenger agli Atp.

Ma non si può parlare di conferme, non ho fatto cose assurde … forse se vinci due Slam, forse se sei Djokovic puoi parlare di conferme. Io no. Quest’anno voglio salire e migliorare ancora. Ci saranno momenti difficili, come già accaduto a Delray Beach e a Los Cabos, ma devo continuare a crederci e a lavorare con il mio team e i frutti si vedranno” ha dichiarato il tennista ligure.

Sulla sfida con Shapovalov al terzo turno. “L’ho affrontato a Parigi, nel mio primo Slam. Questa volta sarà tutto diverso. E’ ostico e sta tornando ad alti livelli. Per certi versi è simile a Bublik, ha momenti in cui gioca benissimo ma poi ha delle pause.

Cercherò di fare una partita simile e stare attento a sfruttare i momenti importanti del match” ha concluso Arnaldi.