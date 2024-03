Andy Murray svela l'arma imprescindibile per continuare a vincere: le sue parole

© Al Bello/Getty Images

Una bella reazione che può sicuramente aumentare la sua fiducia. Con due ottime vittorie consecutive, Andy Murray ha cominciato col piede giusto l'avventura nel Miami Open e conquistato l'accesso al terzo turno. Il britannico ha analizzato in conferenza stampa la prestazione offerta nel match contro Tomas Martin Etcheverry, che è riuscito a domare col punteggio finale di 7-6, 6-3: "È stata una buona partita, avevo perso nettamente con lui agli Australian Open, quindi non vedevo l’ora di scendere in campo e provare a prendermi la rivincita.

Penso che lì fuori si sia creata una bella atmosfera, abbiamo mostrato un buon livello di tennis. È una grande notizia aver vinto in due set" ha commentato davanti ai media. Poi ha aggiunto: "Sia con Berrettini che con lui ho servito davvero bene.

Quando avevo davvero bisogno della battuta, ha risposto presente ed è incredibile. Ho anche usato molto bene il mio rovescio A parte questo, non sottolineerei altro in particolare. Penso che sia stata una buona prestazione in generale".

Murray e la sua arma imprescindibile

Il britannico non ha dubbi sulla chiave per continuare a vincere: "Il servizio è essenziale per proseguire. Quando ero molto più giovane e quindi potevo muovermi meglio in campo, avevo gli strumenti per vincere la maggior parte dei punti da fondo campo grazie alla mia condizione fisica.

Vincevo le partite nonostante non servissi bene. Diciamo che per me è stato più facile uscire da quei guai nonostante non avessi il servizio. Al giorno d'oggi la gente colpisce la palla molto forte, tutti servono davvero bene e giocano un tennis molto aggressivo" ha evidenziato.

Andy è giunto alla sua 995esima partita: "Sono tanti anni che sono nel circuito da quando tutto è iniziato, ricordo ancora i miei primi incontri a 18 anni... a maggio ne compirò 37. È stata senza dubbio una carriera impressionante.

L’intero viaggio è stato incredibile, mi sento tremendamente fortunato ad aver gareggiato ai massimi livelli per così tanto tempo".