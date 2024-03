Iga Swiatek segnala: "Miami è simile ad Indian Wells, la superficie è davvero lenta"

© Brennan Asplen/Getty Images

È un ottimo momento per la numero uno al mondo Iga Swiatek. La polacca ha vinto meritatamente il Masters 1000 di Indian Wells ed è tra le principali candidate al successo anche a Miami dove ha cominciato con una netta e senza discussioni vittoria contro la nostra Camilla Giorgi, sconfitta con un doppio 6-1.

Sfida mai in discussione e la numero uno è apparsa abbastanza soddisfatta in conferenza stampa: 'E' stato un ottimo inizio qui, fantastico come mi capita sempre. Sono molto felice di aver giocato sul campo centrale, sono passati due anni dall'ultima volta ma mi sentivo molto fiduciosa e volevo capire come sentivo la superficie.

Era tutto molto comodo e quindi non posso che essere felice della mia prestazione. L'adattamento al campo e ai ritardi per la pioggia? Beh, da un lato ho imparato a non concentrarmi su cose sul quale non ho influenza ma solo ad accettarle.

Poi per il campo io credo di avere le capacità di giocare su qualsiasi superficie, specialmente qui dove i campi sono molto lenti. Fin dall'inizio ho avuto un atteggiamento positivo z il passato mi ha insegnato che non bisogna preoccuparsi o farsi prendere dal panico, devi andare in campo e sfruttare ogni minuto per trovare il giusto feeling.

Questo è tutto quello che puoi fare, poi vedrai cosa accadrà. Questi esordio è stato positivo, i campi non sono tanto diversi da Indian Wells e forse l'unica cosa è che le palline sono leggermente più pesanti.

Va detto che non mi dispiace anzi". Ancora una volta Iga affronterà la giovane ceca Linda Noskova, tennista che ha sfidato in Australia ed ad Indian Wells. La settimana scorsa ha vinto Iga mentre in Australia ci fu la clamorosa sorpresa e la Swiatek ha scherzato: "Sarebbe bello se la Wta potrebbe cambiare un po' in modo da non annoiarci.

Naturalmente sto scherzando. Comunque giocare contro di lei è dura, si è visto già in Australia, io mi concentrerò solo su di me e cercherò di fare pochi errori e giocare in maniera efficiente. Lotterò come sempre su ogni palla".