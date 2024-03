Paolini, prima vittoria a Miami: "Sono contenta. Ho nuovi obiettivi da inseguire"

© Michael Owens/Getty Images

Nel 2021 si è fermata all'esordio nel torneo di qualificazioni perdendo contro Olga Danilovic; mentre nelle successive due stagioni sono state Ekaterina Alexandrova e Mirjam Bjorklund a porre subito fine al suo cammino.

Quest'anno, però, Jasmine Paolini ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi e cambiato passo. Non è quindi un caso - come ha spiegato la diretta interessata - che sia arrivata finalmente la prima vittoria in carriera in Florida.

La giocatrice italiana ha gestito molto bene il match alla ripresa - ieri l'incontro era stato interrotto a causa della pioggia - e superato l'esame Katie Volynets a pieni voti. Al terzo turno del WTA 1000 di Miami, Paolini darà vita a una sfida davvero interessante con la testa di serie numero 20 Emma Navarro.

La statunitense si è aggiudicata entrambi i precedenti in due set: il primo a San Diego nel 2023 e il secondo a Doha lo scorso 11 febbraio.

Jasmine Paolini, prima vittoria a Miami: "Non credo sia un caso"

"Oggi è andata nettamente meglio di ieri.

Lei è una tennista insidiosa, fa giocare tante palle e sta esprimendo un gran tennis. Oggi sono entrata in campo più convinta, avevo ben chiaro in testa quello che dovevo fare. Sapevo di dover spingere, imporre il mio gioco e di dover aprire di più il campo.

Ho fatto pochi errori e sono contenta” , ha detto Paolini al termine del match vinto con Volynets e nelle parole riportate da SuperTennis. "Non credo sia un caso che la prima vittoria a Miami sia arrivata proprio quest’anno.

Qui in passato ho sempre fatto fatica. Sono felice di questa prima partita e felice di avere davanti a me una nuova sfida e nuovi obiettivi da inseguire” . Sulla prossima partita con Navarro, Paolini ha infine spiegato: "Ci siamo già affrontate in due occasioni e ho perso.

Ora la conosco meglio. Devo entrare in campo con le idee chiare, devo prendere l’iniziativa anche perché sono convinta che sarà fondamentale. Sarà un test difficile, ma sono felice di potermela giocare” .