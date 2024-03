© Brennan Asplen/Getty Images

Coco Gauff è stata una delle poche giocatrici capace di concludere il suo match nel Day 3 del Miami Open. La pioggia ha condizionato fortemente il programma, iniziato con un ritardo di circa sei ore. La giocatrice americana è scesa in campo archiviando subito la pratica Nadia Podoroska, proveniente dalle qualificazioni, con un netto 6-1, 6-2.

In conferenza stampa, Gauff ha espresso senza troppi giri di parole il suo disappunto per il modo in cui gli organizzatori del torneo hanno gestito una situazione comunque complicata. La campionessa in carica degli US Open, in particolare, non ha gradito i "not before" comunicati di ora in ora nonostante le previsioni climatiche peggiorassero con il passare del tempo.

Wta Miami - Coco Gauff critica nei confronti degli organizzatori: le sue parole

"È stata una bella partita per me. Abbiamo aspettato molto prima di scendere in campo, ma sono felice di aver potuto giocare oggi. Sono contenta della mia prestazione.

Attesa? Sapevo della pioggia, ma ho raggiunto l'impianto al solito orario. Mi sono riscaldata alle 09:00 del mattino per circa quindici minuti, non so se questo abbia fatto la differenza perché abbiamo giocato molto più tardi.

Ho semplicemente aspettato. È stata una lunga attesa, non sapevo quando mangiare e - inoltre - il torneo ci forniva tempi irrealistici specificando 'non prima' di... È sembrato tutto un po' strano" , ha detto Gauff.

"Non puoi controllare il tempo. Quando siamo entrate in campo, la situazione sembrava promettente. Ho pensato: 'Forse non pioverà più' . Ho pensato al tempo solo quando hanno acceso le luci e la temperatura è diminuita. Non volevo tornare in campo domani per concludere la partita" .