© Al Bello/Getty Images

"La morte di Konstantin è una tragedia impensabile e, anche se non stavamo più insieme, ho il cuore spezzato. Per favore, rispettate la mia privacy e quella della sua famiglia durante questo difficile momento" .

Con un solo messaggio, pubblicato sul proprio account Instagram a poche ore dal suo esordio al WTA 1000 di Miami, Aryna Sabalenka ha rotto il silenzio e chiesto rispetto per la sua privacy e di quella della famiglia di Konstantin Koltsov.

Il suo ex compagno è scomparso lo scorso 19 marzo e, stando a quanto dichiarato dalla polizia di Miami, si tratterebbe di un "apparente suicidio" .

Jimmy Connors alza la voce e difende Aryna Sabalenka

Sabalenka ha deciso di partecipare lo stesso al Miami Open e ha ricevuto diverse critiche per aver scelto questa strada. Jimmy Connors - nel suo podcast Advantage Connors - ha difeso la giocatrice bielorussa e spiegato, come giusto che sia, che le persone non conoscono cosa stia davvero attraversando l'ex numero uno WTA.

"Con tutto il rispetto, ci sono alcuni argomenti su cui le persone dovrebbero tenere per sé i propri commenti. A meno che tu non sia davvero nei suoi panni e non conosca i suoi pensieri, è meglio evitare determinate affermazioni.

Parliamo di una vicenda devastante e solo lei può decidere come prenderla. Sarebbe stata criticata anche se avesse deciso di ritirarsi dal torneo, perché le persone sono così" , ha dichiarato Connors. "Ai tempi, quando giocavo, il tennis era un'ottima via di fuga per me.

Quando attraversi un momento difficile, giocare ti offre la possibilità di avere una pausa mentale. Ti distrae da tutto ciò che accade fuori dal campo. È una sua scelta. I miei pensieri vanno a lei" .