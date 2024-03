Paula Badosa e le emozioni del match con Aryna Sabalenka: "Non è stato piacevole"

© Al Bello/Getty Images

Scendere in campo dopo aver aspettato la fine della pioggia per 6 lunghissime ore contro la migliore amica del circuito, che ha subìto un tragico lutto nei giorni scorsi. Una situazione tutt'altro che semplice da gestire e affrontare per Paula Badosa, uscita di scena al Miami Open per mano di Aryna Sabalenka.

Le due, scese in campo con completi tutti neri, sono riuscite durante il match a pensare esclusivamente al tennis, regalando ai fan una bella battaglia. La bielorussa ha saputo controllare le sue emozioni, mostrando un buonissimo livello di tennis, e si è portata a casa la vittoria per 6-3, 6-4.

Le parole di Badosa

Mentre la nativa di Minsk, in questo momento difficilissimo della sua vita per la morte dell'ex fidanzato, ha comunicato di non voler effettuare interviste prima e durante le gare, la t ennista si è presentata davanti ai media per parlare della sfida: "Sono molto contenta, dopotutto ho lottato con il mio infortunio alla schiena.

Per la prima volta, dopo quasi un anno, ho giocato per otto giorni di fila. Quindi sono felice di poter disputare nuovamente partite di alto livello. Penso che non sia stata poi così male il match in sé, forse erano piccoli dettagli a separarci.

Lei ha giocato molto bene nonostante tutto quello che sta succedendo" ha analizzato. I giornalisti hanno domandato all'iberica come abbia gestito una gara così complicata dal punto di vista emotivo: "Non è stato comodo giocare contro la mia migliore amica in questa situazione.

Siamo entrambe abbastanza forti mentalmente. Lei lo ha dimostrato, io l'ho dimostrato. Sapevamo come staccare la spina in quell'ora e mezza di gioco. Sappiamo di averne passate tante nella nostra vita e sappiamo come separare le emozioni in quel momento.

Poi, onestamente, voglio parlare di me. Tre settimane fa non sapevo di poter giocare qui. Ero nel mio Paese a combattere, non sapevo cosa fare con la mia schiena perché soffrivo tantissimo. Tornare è già una vittoria".

I prossimi obiettivi: "Essere in campo il più possibile. Penso che la terra rossa mi aiuterà. Mi sentirò un po' meglio: giocherò a Charleston se posso, Stoccarda, Madrid. Tutti i tornei che riesco. Sarebbe fantastico se potessi giocare tante partite contro le migliori per riavere quel ritmo".

Per concludere, sul livello di Sabalenka ha aggiunto: "Non mi ha sorpreso affatto. Come ho detto, è una donna molto forte con una grande personalità. Lo si vede in campo. La conosco soprattutto fuori dal campo e sapevo che avrebbe giocato bene. Le auguro il meglio. Vediamo se andrà tanto lontano in questo torneo".