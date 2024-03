Petkovic: "I numeri di Medvedev sono condizionati da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz"

© Matthew Stockman/Getty Images

Siamo ormai nella fase finale, la favolosa storia dei Big Three è ormai ai titoli di coda. Roger Federer si è ritirato, Rafael Nadal è agli sgoccioli e il solo Novak Djokovic appare ancora competitivo. Il numero uno al mondo ha vissuto difficoltà negli ultimi mesi, è ancora a zero titoli ma resta in vetta al ranking mondiale.

Non è presente a Miami ma c'è curiosità per capire come affronterà la stagione su terra battuta. Mentre la vecchia generazione si accinge a terminare la propria straordinaria carriera ci sono i giovani che avanzano, basta pensare a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

I due stanno regalando spettacolo e stanno ormai dando vita a una nuova rivalità, trascurando così altri campioni del calibro di una generazione di mezzo, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e soprattutto il tennista russo Daniil Medvedev, numero quattro al mondo.

Per alcuni Daniil era l'erede dei Big Three, ma ora sembra già essere superato e si parla solo della giovane generazione che avanza. L'ex tennista Andrea Petkovic è intervenuto nel corso del podcast di Rennae Stubbs ha parlato di Medvedev ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Medvedev è nella posizione peggiore, lui è una grande stella ma è sempre stato numero due o tre.

Prima c'era Novak Djokovic, ora ci sono Jannik Sinner o Carlos Alcaraz e questo è un problema. In prima serata ci saranno sempre loro mentre Daniil andrà in secondo piano". Poi la Petkovic ha proseguito: "Anche se sarà il numero uno al mondo, finché ci saranno Sinner o Alcaraz, lui sarà sempre il prossimo. Tutto ciò è un peccato". Medvedev sarà ora a Miami per difendere il titolo.