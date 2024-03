Daniil Medvedev parla della sua paternità: "Spero mi aiuti a maturare"

© Clive Brunskill/Getty Images

Conciliare il lavoro con paternità non è mai semplice. Questo discorso trova ancora più riscontro se quel lavoro è giocare a tennis. Viaggiare in giro per il mondo tutto l'anno porta con sé tanti aspetti positivi, ma comporta anche tanti sacrifici, soprattutto quando si hanno bambini piccoli.

Daniil Medvedev, ormai al vertice del ranking da anni, ha avuto la gioia di essere padre da circa un anno e mezzo. Ciò fortunatamente per lui, non ha influito in alcun modo sui suoi risultati, che restano di altissimo livello.

La famiglia spesso lo segue e lo supporta nelle sue numerose trasferte, in particolar modo grazie alla moglie che si fa in quattro per cercare di non stargli vicino quanto più possibile. Il russo parlando ai media di Miami Open ha parlato dell’imminente inizio del torneo di Miami, del quale è peraltro detentore in carica e appunto della sua paternità: “Come giocatore, non credo che la paternità mi abbia cambiato, ma spero che mi aiuti a maturare un po'

Spesso sono ancora immaturo in campo, ma sento che sto migliorando poco a poco ogni anno. Questo è il mio obiettivo. Nella vita spero che questo mi abbia reso più maturo e responsabile. Senza dubbio, essere padre è una grande responsabilità".

"Non è facile con il tennis perché se vuoi vedere tua figlia spesso, tua moglie deve sacrificarsi molto. Deve viaggiare con la bambina e spesso è lei a salire sull'aereo e non io. Salire su un aereo con un bambino non è facile.

Io l'ho fatto un paio di volte, ma lei l'ha fatto dieci volte più di me”, ha dichiarato.

"Prima ero in piena modalità tennis, ora è diverso"

Rispetto al passato l’ex numero uno ha altre esigenze, quella di modificare la sua routine di allenamento durante i tornei, per dedicare del tempo anche alla sua famiglia: "È un equilibrio.

A volte mia moglie sacrifica un po' del suo tempo e delle sue energie per partecipare ai tornei con nostra figlia e a volte sono io a dovermi allenare meno da qualche parte, o magari durante il torneo devo solo trovare il tempo.

Prima ero in piena modalità tennis, ma ora devo trovare un equilibrio per vedere anche mia figlia, altrimenti non sarebbe una bella vita. Ci sto provando e credo di riuscirci, ma cerco sempre di trovare un equilibrio”, ha concluso.