Dopo nove lunghi mesi - nello specifico dal torneo ATP 250 di Atlanta - Kei Nishikori è tornato in campo al Miami Open grazie a una preziosa wild card. L'ex finalista degli US Open non ha di certo sfigurato contro Sebastian Ofner, attuale numero 40 del ranking mondiale, ma è comunque stato eliminato con il punteggio di 3-6, 4-6.

Il giapponese ha ovviamente bisogno di ritrovare il ritmo partita e nella sfida contro l'austriaco non è riuscito ad alzare il livello nei momenti decisivi. Nishikori, tormentato dai problemi all'anca e al ginocchio nelle ultime stagioni, ha confessato che il suo principale obiettivo è giocare più partite possibili per raggiungere una forma fisica accettabile e acquisire sempre maggiore fiducia.

Kei Nishikori torna in campo ma ammette: "Non ho un obiettivo chiaro in questo momento"

"Non ho mai perso la motivazione. È sempre presente. Non ho un obiettivo chiaro in questo momento. Vorrei solo giocare un sacco di partite.

Mi sono goduto la partita, ma quello che ho fatto non è sufficiente per battere un top 50. Ma sono abbastanza felice per il modo in cui ho giocato. Ho ancora tanta voglia e non vedo l'ora di giocare altri tornei" , ha ammesso Nishikori in conferenza stampa.

"Penso di essere in grado di ritornare a giocare al mio livello. Non ci sono riuscito a Miami, ma durante gli allenamenti gioco abbastanza bene a tennis. Ci vorrà del tempo, ma continuerò a lottare. Spero di giocare i tornei di Houston, Barcellona e Madrid sulla terra battuta, perché mi piace davvero questa superficie.

Solo se dovessi perdere con continuità al primo turno, potrei inserire qualche evento Challenger nel mio calendario. Per ora no" .