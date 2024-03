"Non sapevo cosa aspettarmi" - Simona Halep racconta i momenti prima del ritorno

© Megan Briggs/Getty Images

Simona Halep, in un'intervista rilasciata alla Wta, ha raccontato ai fan lo stato d'animo e i pensieri che ha avuto prima del suo ritorno ufficiale in campo a Miami. "Quando ero sull'aereo, ho detto a mia madre che ero molto nervosa perché non sapevo cosa aspettarmi dalle persone.

Quando attraversi un periodo così difficile, non sai come le persone ti vedranno o ti tratteranno. Ma il primo giorno è stato fantastico, quindi lo stress è andato subito via. L’amore che ho ricevuto è ancora più grande di quello che avevo avuto finora" ha rivelato la giocatrice rumena.

La 32enne di Costanza ha giocato un gran primo set contro la spagnola Paula Badosa, aggiudicandoselo per 6-1, ma alla distanza ha dovuto cedere all'avversaria.

I prossimi passi

L'atleta classe 1991, dopo aver ottenuto un importante sconto di pena al Tas, è pronta a un nuovo inizio nel circuito femminile con coach Carlos Martinez: "Non ho le idee molto chiare su cosa non ho fatto bene e cosa ho sbagliato nella partita contro Paula.

Sento di aver giocato un buon tennis. Prima di tutto ho bisogno di un allenatore che mi guidi un po’, con Carlos abbiamo stabilito un periodo di prova. Ho bisogno di parlargli e lui ha bisogno di vedermi per dirmi dove sono, perché è difficile determinarlo da solo" ha dichiarato.

L'assenza dal tennis non le ha fatto perdere la passione verso lo sport: "Vedere che i miei rivali mi sostenevano e credevano che fossi pulita mi ha dato forza e positività per continuare a lottare. Una persona molto importante mi ha detto che non dovevo odiare il tennis, perché non è stato lui a causarmi quella fase difficile".