Wilander: "Mi piacerebbe che Murray vincesse questo torneo prima di ritirarsi"

© Clive Brunskill/Getty Images

Tutti sappiamo che quella corrente, potrebbe essere l’ultima stagione di Andy Murray. Anzi, stando alle parole dirette dello scozzese andrà sicuramente così: “Ho intenzione di finire in estate. Non so cos'altro dire.

Sono circa 18 mesi che me lo chiedono. Ovviamente ci avevo pensato, ma non avevo ancora preso una decisione. Una volta presa la decisione, l'ho espressa, ma nessuno mi ascolta. A dire il vero, non capisco perché continuino a chiedermelo”, ha raccontato ultimamente alla stampa.

Gli addetti ai lavori, così come i suoi fan, si chiedono quale potrebbe essere l’ultimo torneo a cui prenderà parte il tre volte campione slam. Secondo l'esperto di Eurosport Mats Wilander, i Giochi Olimpici di Parigi del 2024 sarebbero il luogo ideale per Murray per concludere la sua illustre carriera tennistica: “Mi piacerebbe vederlo ritirarsi con una specie di medaglia alle Olimpiadi di Parigi con la bandiera britannica intorno a lui", ha detto l’ex tennista svedese.

"Murray ha dato speranza ad un popolo intero"

Poi ha argomentato il suo pensiero: “Capiamo che Murray è Murray, ma più di ogni altra cosa è Sir Andy Murray, e la sua grandezza in Gran Bretagna è molto, molto al di là di quello che potremmo comprendere nel resto del mondo.

Ha dato alla Gran Bretagna la speranza di avere un campione, cosa che la Gran Bretagna non ha spesso. Penso che abbia dato a tutto l'ambiente sportivo britannico la speranza di poter ancora produrre campioni del mondo e campioni olimpici”.

Quando sarà arrivato il momento dei saluti, il tennis sentirà sicuramente la sua mancanza: “Per me vedere Andy Murray salutare sarà innanzitutto molto triste. E una persona che ha attraversato così tanto dolore e che è riuscita a tornare indietro quasi fino in fondo, merita molto credito. Penso che il suo ritiro da sogno, nel mio mondo perfetto, sarebbe alle Olimpiadi", ha concluso.