Matteo Arnaldi: "Mi sento bene. Bisogna sempre aggiungere qualcosa al proprio tennis"

© Michael Owens/Getty Images

Dopo aver vinto un set contro Carlos Alcaraz - futuro vincitore del torneo - a Indian Wells, Matteo Arnaldi non ha perso tempo e ha raggiunto subito Miami in vista del secondo Masters 1000 della stagione. L'azzurro si è allenato presso l'Hard Rock Stadium per circa una settimana e ha avuto la possibilità di adattarsi alle condizioni di gioco presenti in Florida.

Un fattore che ha probabilmente inciso nel match di primo turno dominato contro Arthur Fils, attuale numero 37 del ranking mondiale. Arnaldi ha controllato l'incontro dal primo all'ulltimo scambio e chiuso con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 26 minuti.

Al secondo turno, il 23enne se la vedrà con Alexander Bublik. I due non si sono mai affrontati prima in carriera.

Matteo Arnaldi: "Bisogna sempre aggiungere qualcosa al proprio tennis"

“È stata una partita più semplice del previsto.

Lui non ha giocato benissimo, mi sembrava un po’ scarico. Sicuramente non ha giocato come nelle altre partite disputate contro, come quella a New York. Mi sento molto bene da quando sono arrivato a Miami. Dopo Indian Wells, mi sono allenato qui per una settimana adattandomi molto bene alle condizioni.

Sono contento di come sono entrato in partita e, in generale, della mia prestazione" , ha detto Arnaldi a Sky Sport. "Bisogna sempre aggiungere qualcosa al proprio tennis, altrimenti non vai avanti. Quindi, piano piano, sto aggiungendo delle cose.

A Los Cabos non ho giocato bene, ad Acapulco un po’ meglio e a Indian Wells non ho fatto male. Ho perso contro giocatori forti” . La partita tra Arnaldi e Bublik si disputerà domani e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis.