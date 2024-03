De Minaur su Nadal: "Devi perdere tutto il rispetto per lui per giocargli contro"

© Daniel Pockett/Getty Images

Per rivedere Rafael Nadal in campo dovremo aspettare ancora un po’. Con ogni probabilità il 22 volte campione slam farà ritorno sulla terra rossa, che tante soddisfazioni gli ha dato nel corso della sua carriera.

Tanti gli appuntamenti in programma su questa superficie. Da Monte-Carlo a Madrid passando per Roma. L’ultimo grande appuntamento sarà invece il Roland Garros, vinto da lui per ben 14 volte. In attesa di rivedere in azione Rafa su questi campi, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione, Dominic Thiem, Casper Ruud e Alex De Minaur hanno parlato di lui nel corso di una tavola rotonda ripresa e organizzata da Patrick Mouratoglou nell'ambito di UTS (Ultimate Tennis Showdown).

L’australiano, che ha iniziato alla grande il suo 2024, entrando per la prima volta in top 10, ha confessato come si è sentito quando ha affrontato lo spagnolo a Wimbledon 2018: "Mette così tanta forza fisica, anche sull'erba, che non riesco nemmeno a immaginare come debba essere sulla terra battuta.

Devi perdere tutto il rispetto che hai per lui e giocare con lui come se fosse un giocatore qualsiasi", ha raccontato.

Le impressioni di Ruud e Thiem

Anche Ruud ha concordato con il suo collega, aggiungendo un aneddoto particolare sulla prima sfida con l’ex numero uno: “Il suo rovescio incrociato è piuttosto pesante, come un normale dritto ai miei occhi.

La prima volta che ho giocato con lui, ho pensato: "Ma che diavolo?" Il suo rovescio sembra un po' sciatto o lento in TV, ma in realtà è pesante, è pazzesco". Thiem invece ha parlato di quanto sia difficile sfidarlo sui campi che l’hanno reso celebre, al Roland Garros: “L'ho affrontato quattro volte aparigi: 2014, 2017, 2018 e 2019”, dice Dominic.

Ruud gli ricorda che lo ha battuto in più d'una occasione, Roma, Barcellona, Madrid e Buenos Aires, ma mai nello Slam parigino. “Al Roland Garros è diverso. È qui che Rafa raggiunge un livello superiore. A volte può diventare brutto. Non sai più come vincere un punto”, ha concluso.