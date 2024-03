Camila Giorgi sulla sfida con Iga Swiatek: "Ho giocato poco ma mi sto divertendo"

© Al Bello/Getty Images

Camila Giorgi si è regalata un secondo turno piuttosto stimolante contro la numero uno del mondo. Grazie al successo ottenuto al debutto del Miami Open, l'italiana se la dovrà vedere ora con Iga Swiatek, che esordirà ufficialmente proprio venerdì nella competizione in programma in Florida.

La 32enne marchigiana ha avuto sensazioni abbastanza positive durante la sfida vinta contro un'altra polacca, Magdalena Frech. La giocatrice azzurra si è imposta alla fine col punteggio di 6-4, 6-2, conquistando la seconda vittoria in quest'annata.

Il prossimo round nella manifestazione rappresenterà appena il sesto confronto della stagione per l'atleta classe 1991: una particolarità non da poco, soprattutto considerando gli incontri disputati da altre tenniste come la stessa nativa di Varsavia (giocherà la sua 18esima gara).

Il momento di Camila Giorgi

Giorgi ha raccontato il momento che sta vivendo nel circuito Wta e non solo in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: "Sto giocando molto meno però mi sto allenando sempre, la palestra è la mia grande passione.

Ho giocato pochissimo finora in questo anno, però mi sento bene e mi diverto in campo. Più di prima, questo è sicuro. Siamo donne, ci sono a volte delle priorità che bisogna mettere in conto prima del tennis" ha affermato.

Sulla prestazione e il livello mostrato in campo: "Penso sia stata una bellissima battaglia. Il primo set ero insomma un po' fuori partita, perché sto giocando molto poco. Già a partire dal secondo ho cominciato a sentirmi meglio in campo e ho espresso il mio tennis".

In vista dell'atteso match contro Swiatek, Camila ha sottolineato: "È una partita come le altre, io devo pensare a me stessa come faccio sempre. Se gioco come in questa prima sfida a Miami, tutto è possibile. Oggi il tennis femminile è molto similare e più equilibrato, cambia solo che serve avere un po' più di consistenza. Tutto qua".