Naomi Osaka non si nasconde: "Il mio livello è vicino a quando ero al top"

© Chris Hyde/Getty Images

A Indian Wells la sua avventura è terminata ai sedicesimi di finale, battuta da Elise Mertens. Naomi Osaka inizierà invece il suo torneo a Miami da Elisabetta Cocciaretto. Un evento che in passato, nel 2022, prima della maternità, l’aveva vista approdare fino in finale, poi persa dall’attuale numero uno del mondo, Iga Swiatek.

La giapponese, in occasione del Media Day, ha raccontato le sensazioni di fiducia ritrovate in campo. Naomi non vede l’ora di sollevare nuovamente un trofeo che le manca dal 2021, quando vinse per la seconda volta l’Australian Open.

Dopo un lungo periodo di assenza dal campo a causa della maternità, l’ex numero uno assicura ai giornalisti che il suo stato di forma sta crescendo sempre di più: “Quando ho ricominciato in Australia il mio obiettivo principale era quello di divertirmi.

In un certo senso mi sono concentrato sul vincere le partite, cosa che non posso fare perché sono molto competitiva. Non direi che ho dovuto forzarmi a pensare di nuovo al divertimento, ma ho dovuto esserne consapevole.

Ora sta cominciando a diventare di nuovo naturale".

"Non sono lontana da quando ero al top"

Un livello, quello raggiunto nel 2018 e nel 2019 soprattutto, che non è poi così lontano: "Sia lunedì che martedì ho guardato i video che mi ritraevano in quegli anni e anche tutte le partite che ho giocato qui l'ultima volta, e non mi sembra di essere troppo lontano da quel livello in questa stagione.

Nelle partite che ho visto mi sono sentito più a mio agio perché non ho fatto una pausa così lunga. Non credo di aver avuto il panico che ho adesso, ma questo verrà col tempo. Mi sento molto meglio ora, sapendo che non è che i miei colpi fossero tanto migliori all'epoca".

Un fiducia che deriva anche dalla serenità che viene fuori dal campo: “Uso molto di più il mio tempo. Anche Wim Fissette mi ha detto che ora sono molto più professionale, il che è positivo.

"Ogni volta che vedo persone che vincono tornei sento un forte bisogno di essere al loro livello. So che devo fare un passo alla volta e sento che più partite vinco, più sarò a mio agio”, ha concluso.