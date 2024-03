Paula Badosa prossima avversaria di Aryna Sabalenka: "È la mia migliore amica"

© Julian Finney/Getty Images

Un match tremendamente difficile per entrambe le giocatrici. Paula Badosa e Aryna Sabalenka si ritroveranno una di fronte all'altra venerdì in occasione della sfida valevole per l'accesso al terzo turno del Miami Open.

La bielorussa sta vivendo un momento complicatissimo della sua vita per la prematura e improvvisa scomparsa del suo fidanzato Konstantin Koltsov. La spagnola invece sta cercando di recuperare a pieno la condizione e, dopo un confronto delicato contro la rientrante Simona Halep, sarà alle prese con una partita emotivamente non semplice con la sua migliore amica del circuito.

Il tabellone è stato in un certo senso spietato a incrociare proprio ora il destino delle due atlete.

Le parole di Paula Badosa

A seguito della vittoria ottenuta ai danni della rumena, l'ex numero due del mondo ha parlato delle sensazioni che sta provando nel dover affrontare Sabalenka: "Non so davvero cosa dire.

Lei è una delle mie migliori amiche, ovviamente so quello che sta passando. Onestamente non è stato facile neanche per me. Lei è una donna forte. Trarrà forza da qualche parte. Spero che sia una grande battaglia, una bella partita.

Ho parlato a lungo con lei, conosco l'intera situazione. Anche per me è uno choc vivere tutto questo, in fondo lei è la mia migliore amica e non voglio che soffra. È una situazione molto complicata. Allo stesso tempo è scomodo giocare contro di lei ma non voglio parlarne, perché ho già detto che non l'avrei fatto.

Gliel'ho promesso" ha dichiarato in conferenza stampa. Poi ha aggiunto sulla partita che le aspetta: "Ci conosciamo molto bene. So cosa farà, lei sa cosa farò. Niente ci sorprenderà. In questo tipo di partite tutto si riduce a vedere chi gioca meglio i momenti importanti".