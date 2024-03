Caroline Wozniacki, che attacco sulla wild card a Simona Halep: le sue parole

© Megan Briggs/Getty Images

Anche Caroline Wozniacki è intervenuta in conferenza stampa al Miami Open sui due temi principali di questi giorni: il ritorno in campo di Simona Halep e il tragico lutto che sta vivendo Aryna Sabalenka per la scomparsa del suo fidanzato.

La giocatrice danese, che ha superato senza problemi il primo turno del torneo contro Burel in due set, ha espresso la sua onesta opinione sul caso della rumena e sull'invito arrivato da parte degli organizzatori per partecipare subito alla competizione in Florida: "Simona mi è sempre piaciuta, abbiamo sempre avuto un buon rapporto ma sono sempre stato molto schietta riguardo all'argomento doping e a quello che penso in merito.

Voglio uno sport pulito e giusto per tutti. Questo non è direttamente contro Simona ma, se qualcuno ha barato di proposito, se qualcuno è risultato positivo al doping" ha affermato. La 33enne ha poi spiegato e aggiunto: "Capisco che un torneo voglia avere le grandi stelle ma la mia convinzione personale è diversa, senza voler colpire nessuno.

Non penso che alla gente debba essere assegnata una wild card dopo una cosa del genere. Se vuoi tornare indietro dopo un errore, lo capisco, ma dovresti tornare indietro dal basso. Questa è la mia opinione. La situazione di Simona si trascina da tempo, la sua sospensione è stata ridotta ma si è trattato di una riduzione di pena.

Comunque spero solo in uno sport pulito e basta, voglio che i giovani abbiano dei buoni modelli da seguire. Il tennis implica molti soldi, molta competitività e grandi avversari, quindi la lotta deve essere leale". A queste parole non si è fatta attendere la replica di Halep.

Su Sabalenka

"Non riesco nemmeno a immaginare cosa stia passando in questo momento. Anch'io sto piangendo. È una situazione davvero terribile. L'ho contattata e le ho detto che ero qui se avesse avuto bisogno di qualcosa.

Adoro Aryna, penso che sia una persona fantastica. È sempre così felice là fuori. Vederla affrontare tutto ciò è straziante. Ognuno soffre in modo diverso" è il commento rilasciato da Wozniacki sulla delicatissima vicenda.