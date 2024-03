Petkovic difende Medvedev: "Eccetto Zverev nessun tennista lo disprezza"

© Matthew Stockman/Getty Images

Inizia ufficialmente il Masters 1000 di Miami e uno degli uomini più attesi è senza dubbio il campione in carica Daniil Medvedev. Il russo, dopo la finale a Indian Wells, spera di ripetere a questo punto gli stessi risultati dello scorso anno (finale a Indian Wells e vittoria a Miami) e provare a strappare così il terzo posto in classifica al nostro Jannik Sinner.

Medvedev è uno dei personaggi più particolari del circuito, estroverso talvolta e particolare in certe situazioni, atteggiamenti in campo che non sono apprezzati da tutti, soprattutto dai tifosi. Ad Indian Wells qualcuno ha sorriso e qualcuno meno dinanzi all'imitazione di Rune (alzarsi i pantaloncini) ma sicuramente Daniil è piuttosto eccentrico.

Intervenuto ad un incontro con Rennae Stubbs l'ex tennista Andrea Petkovic ha parlato di Medvedev e ha difeso l'attuale numero quattro al mondo. Guardando la serie di Netflix Point Break molti possono avere un espressione negativa di Medvedev, soprattutto i non grandissimi conoscitori di tennis.

La Petkovic ha chiarito: "Parlando con persone che non seguono in tennis ma hanno visto la serie, subito mi hanno fatto notare quanto fosse scorretto Medvedev. Ogni volta che vedo quella rappresentazione mi arrabbio, non mi piace come viene dipinto".

L'ex tennista spiega: "Lui è molto apprezzato dagli altri tennisti che lo vedono come simpatico e piuttosto figo, viene descritto male e vi dirò che nei primi 100 al mondo eccetto Zverev tutti adorano Daniil Medvedev.

Lui è un ragazzo straordinario e la serie Netflix ha danneggiato la sua immagine. Tutto ciò non mi è piaciuto" ha concluso Andrea Petkovic. Medvedev non ha comunque mai polemizzato con la rappresentazione che viene fatta di lui sulla serie Netflix ed anzi ha sempre ignorato questa particolare vicenda. Ora per lui testa solo al campo e agli impegni di Miami.