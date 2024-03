Thiem ricorda le sfide con Nadal al Roland Garros: "Non sapevo come fargli punto"

© Cameron Spencer/Getty Images

Rafael Nadal rientrerà direttamente sulla terra battuta. Lo spagnolo poco prima di esordire a Indian Wells ha annunciato un nuovo forfait, che ha spaventato i tanti appassionati, che attendevano un suo ritorno in campo.

Nessun infortunio, il 22 volte campione slam si è accorto di non essere ancora in grado di poter competere per vincere ed ha preferito rinviare ancora l’appuntamento con il rientro. Come tutti sanno la stagione che sta maggiormente a cuore dell’ex numero uno è proprio quella sulla terra rossa, che inizierà subito dopo Miami.

Da Monte-Carlo a Madrid passando per Roma. L’ultimo grande appuntamento sarà invece il Roland Garros, vinto da lui per ben 14 volte. In attesa di rivedere in azione Rafa su questi campi, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione, Dominic Thiem, Casper Ruud e Alex De Minaur hanno parlato nel corso di una tavola rotonda ripresa e organizzata da Patrick Mouratoglou nell'ambito di UTS, le sue incredibili gesta a Parigi.

L’austriaco, in particolar modo, fino a qualche anno fa, prima del grave infortunio al polso, ha conteso al maiorchino più volte i maggiori trofei su questa superficie.

"Con lui capita che non sai come vincere un punto"

“L'ho affrontato quattro volte a Roland Garros: 2014, 2017, 2018 e 2019”, dice Dominic.

Ruud gli ricorda che lo ha battuto in più d'una occasione, Roma, Barcellona, Madrid e Buenos Aires, ma mai nello Slam parigino. “Al Roland Garros è diverso. È qui che Rafa raggiunge un livello superiore.

A volte può diventare brutto. Non sai più come vincere un punto”, ha detto.

Il 37enne spagnolo negli scorsi giorni, tramite i social, si è mostrato ai suoi tifosi in una intensa sessione di allenamento sulla terra verde dei campi di proprietà di Larry Ellison, il proprietario del Master 1000 di Indian Wells. Un ottimo segnale che fa ben sperare in un suo rientro non troppo lontano.