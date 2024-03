L'Italia pesca Olanda, Belgio e Brasile in Coppa Davis: il commento di Volandri

© Fran Santiago/Getty Images

E’ tempo di porsi nuovi obiettivi per l’Italia campione in carica in Coppa Davis. Dopo la storica impresa realizzata dal gruppo azzurro, che ha riportato la famosa insalatiera nel nostro paese dopo 47 anni, si volta pagina e si pensa già alla prossima edizione, che prenderà via all'Unipol Arena di Bologna dal 10 al 15 settembre.

Quest’oggi sono stati infatti estratti i gironi della Coppa Davis 2024, dove il team capitanato da Filippo Volandri e rappresentato dal suo leader tecnico, Jannik Sinner, sarà chiamato a difendere il prestigioso titolo.

L'Italia farà parte del Gruppo A insieme a Olanda, Belgio e Brasile. Un girone non certamente facile, ma nemmeno proibitivo.

"Giocare a Bologna sarà un vantaggio per noi"

La squadra Orange, guidata da Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp conosce perfettamente gli azzurri, avendoli affrontati ai quarti di finale della scorsa competizione.

Decisivo fu il doppio che ci permise di passare il turno. Non fanno particolare paura invece il Belgio, che vede in David Goffin il suo giocatore più rappresentativo e il Brasile, che punterà tutto su Thiago Seyboth Wild.

"Giocare a Bologna sarà un vantaggio”, ha affermato Volandri ai microfoni di Supertennis. “La qualità delle squadre che arrivano al round robin credo sia la più alta che mi ricordi. Noi abbiamo l'Olanda che abbiamo battuto a Malaga al doppio di spareggio, ed è forse la squadra più da temere del nostro girone.

Ma attenzione anche a Belgio e Brasile. Non vedo l'ora di essere a Bologna", ha concluso l’ex tennista, che si trova ora a Miami per seguire da vicino il gruppo azzurro, che sarà impegnato al completo nel secondo Masters 1000 dell’anno.