© Clive Brunskill/Getty Images

Tomas Berdych ha giocato il suo ultimo match ufficiale agli US Open nel 2019. Il tennista ceco ha fatto parte di un'epoca probabilmente irripetibile e si è trovato spesso a fare i conti con Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

I giudizi nei suoi confronti sono stati spesso troppo severi, come se prevalere sui Big 3 fosse un compito facile. Tredici i titolo conquistati in carriera da Berdych. tra cui il Masters 1000 di Parigi-Bercy nel 2005. A livello Slam, invece, ha raggiunto una finale a Wimbledon nel 2010, una semifinale al Roland Garros e agli US Open, e due semifinali agli Australian Open.

Tomas Berdych e la nuova carriera da allenatore: "Mi piacciono le sfide"

Berdych ha intrapreso un nuovo percorso da allenatore e sta collaborando in maniera continua con il connazionale Jiri Lehecka, uno dei migliori giovani del circuito e attuale numero 27 del ranking mondiale.

"Penso di poter trasmettere la mia esperienza alle giovani generazioni. Mi piacciono le nuove sfide. Lehecka? Abbiamo uno stile di gioco simile e apprezzo molto la sua personalità" , ha rivelato il ceco in un'intervista esclusiva rilasciata a Uomo Sport.

Berdych si è anche soffermato sulla sua vita dopo il tennis fuori dal rettangolo di gioco. "Finalmente ho potuto raggiungere posti che ho sempre desiderato visitare. Ho iniziato a giocare molto a golf e ad apprezzare la mia passione per le auto.

Tutte queste cose mi hanno sempre attratto, e ora che ho tempo posso dedicarmi a loro" . Lehecka sarà impegnato al Masters 1000 di Miami; la scorsa settimana si è spinto fino ai quarti di finale a Indian Wells.