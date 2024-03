Medvedev: "Non ho rimpianti. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner vinceranno molti Slam"

© Matthew Stockman/Getty Images

Esiste forse un caso Daniil Medvedev nelle finali dei più importanti eventi del circuito maggiore. Nell’ultimo anno, il russo ha perso sei delle otto finali disputate dalla scorsa all’attuale edizione del BNP Paribas Open.

Novak Djokovic lo ha sconfitto agli US Open 2023; Jannik Sinner a Pechino, Vienna e agli Australian Open 2024; Carlos Alcaraz a Indian Wells negli ultimi due anni. I due successi del nativo di Mosca sono arrivati al Miami Open contro Sinner e agli Internazionali BNL d’Italia ai danni di Holger Rune.

Sono diventate cinque le volte consecutive in cui si è arreso all’ultimo atto di un torneo. In California, dopo un primo set molto equilibrato e perso al tie-break, Medvedev ha completamente staccato la spina e permesso ad Alcaraz di controllare la partita senza andare mai in affanno.

Lo spagnolo ne ha approfittato nel migliore dei modi e gli ha lasciato solo un game.

Medvedev: "Risultato giusto. Alcaraz e Sinner vinceranno molti Slam"

"Penso che il mio torneo sia stato grandioso. Indian Wells è un posto difficile dove giocare a tennis.

Il servizio non conta tanto e, quando si verifica questa condizione, di solito non gioco molto bene. Quindi sono davvero felice di queste due settimane. Non sento di avere rimpianti. Lui è riuscito ad alzare il livello nel primo set e io ho provato a raggiungerlo.

Direi che il risultato è giusto. L'ultima volta che ho perso la finale a Indian Wells, ho vinto Miami. È quello che cercherò di fare" , ha detto Medvedev in conferenza stampa. "Non credo di aver perso fiducia dopo il tie-break, non vuoi mai essere quel tipo di tennista in una finale.

Ci sono molte partite in cui ho perso il primo set al tie.break e ho poi vinto. Lui è stato in grado di giocare sempre meglio. Non credo di aver fatto qualcosa di troppo sbagliato" . Il russo si è infine sbilanciato sul futuro dei due più forti giovani del Tour: Jannik Sinner e, appunto, Alcaraz.

"Sicuramente Alcaraz farà parte dell'élite. Tutto può cambiare però, perché potrebbero esserci nuovi giovani in arrivo. Può emergere un tennista di 22 anni come Luca Nardi - credo ne abbia 20/21 - e fare cose folli.

Non si sa mai. Ma Carlos e Jannik si sono già affermati e proveranno a vincere più tornei possibili. Poi la domanda è sempre la stessa: 'Vinceranno 10, 12 Slam o batteranno il record di Novak Djokovic? ' .

Chi può saperlo? Forse a 30 anni Alcaraz si sarà stancato di giocare a tennis o andrà avanti fino a 45 anni. Sono comunque sicuro che Carlos e Jannik vinceranno molti Slam. Spero di poterli ancora battere qualche volta" .